'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' regresa a Netflix en diciembre con un especial navideño

Buenas noticias para los fans de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'. Desde su estreno el pasado 26 de octubre, muchos usuarios ya se han visto los diez episodios protagonizados por la nueva versión de la bruja a la que ya dio vida Melissa Joan Hart en la década de los 90. Para todos ellos, Netflix tenía reservado un regalo en forma de episodio navideño que estará disponible en todo el mundo a partir del 14 de diciembre.

Roberto Aguirre-Sacasa, creador de la serie, ha confirmado en su cuenta de Twitter que el capítulo se estrenará en poco más de un mes. "¡Alabado sea Satán! Quiero decir... ¡Alabado sea Santa!", bromea en la publicación. Bajo el título 'A Midwinter's Tale', el especial se centrará en las celebraciones que realizan los miembros de la Iglesia de la Noche con motivo del Solsticio de Invierno.

Praise Satan! I mean, Praise Santa! @sabrinanetflix has a X-mas Special dropping on 12/14!! I love this episode of #CAOS!! @netflix 🔮👹👼🏼🎄⚡️☃️🥂🍷☠️ pic.twitter.com/A5DPs4Dajv