Locura por el regreso de Élite

Madrid ha salido de su letargo estival con el preestreno de una serie que se ha convertido en un fenómeno, Élite, cuya segunda temporada estrena Netflix el viernes, 6. Y, como era de esperar, la cita reunió a rostros muy conocidos, además de a sus actores y actrices, como Miguel Bernardeau, Miguel Herrán, Ester Expósito, Jaime Lorente, Danna Paola, Mina El Hammani, Itzan Escamilla, Álvaro Rico y Omar Ayuso.

Entre ellos se encontraban Dulceida y su pareja Alba, Brays Efe, Dafne Fernández, Antonio Vázquez… y, por supuesto, Aitana Ocaña, actual pareja de Bernardeau, que no pisó la alfombra roja para no ser el foco de atención, aunque su peluquero y alguno de los asistentes a la première colgaron imágenes de ella en las redes sociales. Tampoco faltaron los innumerables fans, que colapsaron los alrededores de la céntrica plaza de Callao. La serie, una creación de Carlos Montero (con ojo para las producciones juveniles, ya que fue el artífice de Física o Química) y Darío Madrona, sigue la vida de tres jóvenes, Samuel Nadia y Christian, que llegan becados al exclusivo colegio Las Encinas, donde sufrirán bullying por parte de sus compañeros. Pero eso no será lo peor: una estudiante es asesinada y los chicos tendrán que descubrir al autor.

En la rueda de prensa previa, en la que se anunció que habrá una tercera temporada, Miguel Bernardeau (Guzmán) declaró que en esta segunda «todo es más extremo». «Ha muerto Marina y llegamos todos los alumnos un poco… Guzmán ha tocado fondo y desde ahí tiene que resurgir. Para mí, como actor es muy interesante». «No podemos hablar mucho, pero la parte que nos toca es que hay un viaje de cada uno en busca de la verdad y en busca de solucionar muchas cosas», dijo Jaime Lorente (Nano). Mina El Hammani (Nadia), afirmó, en relación al asesinato que sacude las vidas de los alumnos: «Es un auténtico golpe, algo muy traumático, especialmente porque tienen 16 años, una época en la que uno piensa que es joven para siempre».