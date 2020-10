Manolo Caro: "La represión no es solo cosa del pasado"

Manolo Caro cambia su colorido y luminoso México natal en el que ambientó 'La casa de las flores' por la gris posguerra franquista en 'Alguien tiene que morir', su nueva miniserie, que llega a Netflix este viernes 16 de octubre con un elenco con gran peso español. Como en su anterior trabajo para la plataforma de 'streaming', los secretos familiares son el centro de la trama, aunque ahora sustituye el frenético ritmo de la comedia por un relato dramático mucho más pausado y marcado por el 'thriller', donde los silencios y las miradas de los protagonistas tienen mucho que decir.

"La represión no es solo cosa del pasado. Es importante revisitar la historia para darnos cuenta de que una situación como la que plantea la serie puede estar más cerca de lo que creemos y que estemos alerta para no volver a permitir este tipo tipo de cosas", explica Caro a EL PERIÓDICO acerca de la persecución que sufren los protagonistas por los rumores acerca de su homosexualidad, que podían marcar tu vida en esa encorsetada España de 1954 que él presenta. Porque la trama comienza con el regreso a casa del joven Gabino (Alejandro Speitzer), después de 10 años viviendo en México. Su llegada, acompañado de un amigo bailarín (interpretado por el reconocido bailarín mexicano Isaac Hernández), sorprenderá a toda la familia y desatará las habladurías de la gente, algo que podía ser muy peligroso en aquella época. "Gabino descubre nada más llegar que a partir de ahora su vida va a tener que ser un secreto, cosa que no ocurría de donde él viene", explica el actor mexicano.

Cecilia Suárez, sin acento

Su madre (Cecilia Suárez), una mexicana que lleva 20 años viviendo en España, y su padre (Ernesto Alterio), subdirector general de seguridad del régimen franquista, se enfrentarán de forma muy diferente al implacable qué dirán de la época. "Mi personaje está en un ambiente en el que se cree que las mujeres no tienen derecho a opinar. Eso la marca y tiene que encontrar otras formas de actuar que no sean visibles para el resto de la familia, a pesar de que no le esté permitido", recalca la actriz que fue la Paulina de la Mora de 'La casa de las flores' y que aquí se desprende de su característico acento mexicano. "Lo lindo de ver es cómo en esa época la gente también va a encontrar su manera de amar, más allá de la opresión", añade Alterio.

Si en su anterior trabajo Caro sumergía a los protagonistas en el negocio floral ("Siempre quise tener una florería, pero se me atrevesó el cine", se justifica el creador), ahora el escenario principal en el que se desarrolla la historia es un club de tiro, un universo que descubrió cuando se documentaba para escribir esta serie. "Justo haciendo la investigación me pasaron un vídeo de la posguerra con esas familias haciendo el tiro al pichón y me pareció muy fuerte. Y me pareció todavía más fuerte que sea una práctica que siga ahí", remarca. Esa atmósfera le sirve, además, para salpicar la historia de unas escenas que son como cuadros de los sentimientos que están experimentando los personajes: "Explican su interior, lo que tienen en la cabeza y el cuerpo, y van desde la frustración y el amor al deseo o la misma libertad", enumera el director.

La doble moral

La doble moral también está muy presente en los tres episodios de la miniserie. "'Alguien tiene que morir' habla de cuántos secretos tenemos, de a qué estamos dispuestos a renunciar para esconderlos y de cuánto nos pesa llevarlos dentro", detalla Carlos Cuevas, que da vida a Alonso, el mejor amigo de la infancia de Gabino. Su hermana en la ficción está interpretada por Ester Expósito, en el papel de una joven "caprichosa y con una doble cara". "Por un lado no tiene ningún problema en ser una mujer florero porque es con lo que se ha criado y, por otro, tiene ese punto egoísta de no ponerse en el lugar de los demás porque sabe que está en el bando que nunca va a ser cuestionado", señala la actriz.

Como en 'La casa de las flores', una gran matriarca es la que lleva la batuta, en este caso Amparo (Carmen Maura), que también tiene su pasado turbio. "En Latinoamérica, una gran mujer es siempre la que saca adelante a las familias, aunque cometa errores, como esta, que se nos pone muy mala", apunta Caro. Aunque la que fuera musa de Almodóvar la disculpa: "Es una mujer completamente metida en el ambiente que había en España en ese momento".

QUIÉN ES QUIÉN EN 'ALGUIEN TIENE QUE MORIR'

Alejandro Speitzer



El actor mexicano es Gabino, el hijo de Mina y Gregorio, que vuelve a España después de haber pasado 10 años en México, acompañado de un amigo bailarín.

Cecilia Suárez

La Paulina de la Mora de 'La casa de las flores' es aquí Mina, la madre de Gabino y mujer de Gregorio. Interpreta a una mexicana que lleva 20 años viviendo en España, con lo que incluso ha perdido su acento.

Ernesto Alterio



Es Gregorio, el subdirector general de seguridad del régimen franquista. Hombre de fuertes convicciones e intachable moral.

Isaac Hernández



El reconocido bailarín mexicano (elegido como el mejor del mundo por la Asociación Internacional de la Danza de Moscú) es Lázaro, un amigo que llega a España con Gabino desde México para tratar de triunfar en el mundo de la danza.

Carlos Cuevas



El protagonista de 'Merlí. Sapere aude' es Alonso, el mejor amigo de la infancia de Gabino, que ahora aspira a ponerse al frente de la fábrica de calzado de su padre.

Carmen Maura



Interpreta a Amparo, la madre de Gregorio y suegra de Mina. Viuda, se irá descubriendo que oculta un oscuro secreto de su pasado.

Ester Expósito



Es Cayetana, la hermana de Alonso y prometida de Gabino. Caprichosa, superficial y 'niña de papá', es capaz de todo por conseguir lo que se le antoja.