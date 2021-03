Manu Tenorio pide a TVE un homenaje para Álex Casademunt

Apenas un mes después del trágico fallecimiento de Àlex Casademunt en accidente de tráfico, Manu Tenorio, todavía muy afectado por la desaparición de su compañero en la primera edición de ‘Operación Triunfo’, ha pedido públicamente a TVE que haga un tributo al malogrado artista.

“Àlex Casademunt no deja de formar parte de la historia de este país, de la historia de la televisión de este país. Ya que se ha ido a destiempo y de una manera tan trágica, sería justo dedicarle un programa especial. Creo que se lo merece. Él ha dado muchas alegrías a muchas generaciones", ha declarado el cantante sevillano en la presentación de su nuevo videoclip.

Tenorio -al que le cuesta mucho hablar del accidente, "fue algo devastador”- afirma que Casademunt “era un tío que tenía una alegría innata, tenía una alegría de vivir brutal y allí donde él aparecía llenaba el espacio con su luz y alegría. La verdad es que este drama que hemos vivido todos realmente ha sido un mazazo tremendo".

20 años después

Emocionado ante la unión que los triunfitos mantienen 20 años después de coincidir en el famoso concurso, Manu señala que "tenemos una hermandad que es maravillosa y por más que pasan los años parece que sigue ahí, manteniéndose a lo largo del tiempo y creo que pasa el tiempo y se vuelve más fuerte".

Acerca del supuesto encontronazo entre Álex y David Bustamante después de que el cántabro no contase con él para cantar la nueva versión de la canción 'Dos hombres y un destino', Manu asegura que "no hubo ningún problema. Son cosas suyas, pero creo que, y tengo conocimiento, de que no hubo ningún problema".

"Por estas circunstancias nos hemos vuelto a reencontrar después de mucho tiempo y yo lo he visto magnifico, en un momento profesional formidable, muy cariñoso y afectuoso como siempre ha sido él y lo he visto genial", ha comentado acerca del ex de Paula Echevarría.

Cuando se cumplen dos décadas de carrera artística, el sevillano adelanta que su nuevo trabajo discográfico será "un tributo a canciones que me han estado acompañando desde pequeño". El disco rinde homenaje a los autores de esos temas, "será un disco precioso con canciones que pertenecen a la memoria popular y que me traen muchos recuerdos", asegura Manu.