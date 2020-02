María Escoté: "Es muy bonito ver que se ha perdido el miedo a coser"

Desde hace dos años, María Escoté (Barcelona, 1979), una de nuestras diseñadoras más internacionales (no solo viste a Paula Echevarría, María León y Alaska, sino que también a Miley Cirus y Katy Perry), deja unos meses su taller para formar parte del jurado de Maestros de la costura (TVE-1), junto con Lorenzo Caprile y Alejandro Gómez Palomo (Palomo Spain). Y no puede estar más satisfecha.

-Tercera temporada ya...

-Tenía muchas ganas de verla, porque es como un desfile: has estado meses trabajando en tu taller para mostrar tu trabajo al público.

- ¿Ya les cuesta menos hacer tele?

-Los tres no veníamos del medio y la primera temporada nos costó muchísimo, pero ya en la segunda era como entrar en nuestro taller. Nos olvidamos que hay cámaras y lo vivimos como el día a a día: lloramos, nos enfadamos, nos emocionamos...

-¿Forman un buen equipo?

-Desde el primer día nos hemos llevado muy bien. Aunque a lo mejor alguno ha necesitado su tiempo. Yo siempre les he ayudado, les quiero y aprendemos los unos de los otros. Nos aportamos mucho.

-¿Le gustan estos concursantes?

-Hay mucho nivel de costura, pero también hay creatividad y frescura, Hay una mezcla muy interesante y necesaria para un taller. Porque está la señora que confecciona a la perfección, pero también el jovencito que solo habla de tendencias y de conceptos, aunque no sabe todavía coser bien. Se nutren entre ellos.

-No hay un Pedro, el desastroso aprendiz de la edición pasada.

-No me gustan las comparaciones. Además, Pedro era uno de mis aprendices favoritos. Me encantaba.

-Inciden en la moda sostenible.

-Sí. Hacemos mucho hincapié en el consumo coherente y castigamos y penalizamos el derroche de tejidos y materiales. Tenemos una temporada superbonita con pruebas maravillosas e invitados increíbles con los que vamos a aprender muchísimo.

-Usted ha lanzado recientemente una colección curvy. ¿Se verá eso?

-Sí, pero no solo el curvy, sino que trabajamos cuerpos diferentes. Puedes ser curvy, bajita o paticorta. Nos adaptamos a la realidad, porque todos tenemos medidas diferentes.

-Es un mensaje importante. Como lo es que una cadena pública dedique un talent a la costura.

-Para nosotros es un regalo mostrar la profesión y darle valor, porque es muy importante en la historia de la mujer, ya que logró que pudiera ser independiente con la máquina de coser en casa. Hemos mostrado una profesión que se estaba perdiendo por falta de interés. Con lo que ver a gente joven, y de cualquier edad, que se han comprado una máquina, han perdido el miedo a coser y les ha entrado ganas de aprender el oficio, es lo más importante para nosotros. Te escriben a diario diciéndotelo. Y eso es precioso.

-Se habla de un Maestros de la costura celebrity. ¿Le gustaría?

-Eso no depende de nosotros. Lo que queremos es que esta temporada vaya bien y la gente disfrute.

-El jurado es muy exigente...

-Sí, somos superexigentes.

-... pero ¿sería más complicado domar a personajes famosos?

-Sí, pero yo, encantada. Y feliz de hacer muchísimas temporadas más.