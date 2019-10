Más allá del espíritu transgénero

Con solo 21 años y casi un debutante en el mundo de la interpretación, Theo Germaine es uno de los jóvenes actores que se han dado a conocer con la serie de Netflix The politician. En esta satírica comedia política de Ryan Murphy interpreta a James, el fiel asesor del ambicioso protagonista en su carrera por conquistar la presidencia del consejo escolar de su instituto.

Este actor que se considera transmasculino y no binario (transgénero, pero no completamente masculino) es uno de los pocos intérpretes de la pequeña pantalla que da vida a un personaje descrito en el guion como trans, pero cuya historia no se centra en su sexualidad, algo parecido a lo que ocurría con Hari Nef en You y Jen Richards en Blindspot.

Aparte de que la representación de este colectivo en Hollywood se había centrado hasta ahora principalmente en las mujeres, teniendo en cuenta ficciones como Euphoria, Pose, Orange is the new black y la serie que dio mayor visibilidad al tema, Transparent, que, sin embargo, tenía como protagonista a un actor cis (es decir, un hombre dando vida a una trans).

De hecho, la identidad de género de James no se menciona en ningún momento en The politician y el personaje vive su vida como cualquier otro alumno del instituto, algo para lo que ni siquiera estaba preparado el propio Germaine. «Al principio me dio un poco de miedo porque estoy acostumbrado a tener que etiquetarme», confesó el actor, que en los castings a los que se presentaba siempre se encontraba con personajes estereotipados.

EL EEUU PROFUNDO / Criado en una pequeña comunidad rural de Illinois (EEUU), aunque lleva tres años viviendo en Chicago trabajando en la escena teatral, Theo intentó salir del armario con 17 años. «Pero en ese momento mis padres no me apoyaban y no salió bien», recuerda. Incluso un familiar le quiso llevar al psiquiatra. «Me decían que me sentía así porque debía de haber sufrido abusos o haber pasado por algún tipo de trauma», rememora.

Su ejemplo a seguir para perseverar en su carrera como actor fue Laverne Cox, actriz trans de Orange is the new black que fue portada de la revista Time en el 2014 y que, curiosamente, visitó su instituto. Tras The politician, Germain estrenará nueva serie en diciembre, Work in progress, en el canal Showtime, donde interpreta a uno de los ligues de la protagonista. A la vez, está escribiendo una obra de teatro y quiere involucrarse en la defensa política y en ayudar a los directores de cásting a dar más oportunidades a las personas trans.

«Todo proviene de querer que otras personas como yo tengan acceso y puedan expresarse y crear sus propios contenidos, y también sentirse seguros», explica Germaine a la agencia Reuters.

The Politician está protagonizada por Ben Platt, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoey Deutch, Lucy Boynton, Laura Dreyfuss, Rahne Jones, Theo Germaine, Julia Schlaepfer y Bob Balaban, Dylan McDermott, January Jones y David Corenswet.