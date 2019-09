Masterchef celebrity, a punto

Ya está lista para servir la nueva edición de Masterchef celebrity, que se estrena en TVE-1 la noche del próximo 11 de septiembre. La cuarta edición promete de nuevo risas, diversión, muchos nervios y alguna lágrima por parte de los 15 aspirantes y de los jueces, que llevarán al límite las habilidades culinarias de los concursantes este otoño. El equipo casi al completo –faltaba Ana Obregón– estuvo en el FesTVal de Vitoria y contaron su experiencia, omitiendo, claro, quién gana el premio esta vez.

«Ha habido de todo. Amigos, enemigos, mucho cuchillo volando… de todo, pero es que además debe ser así. También ha habido risas y llanto. Mucha rivalidad, pero es lo que tiene que ser, al final es un concurso», adelantaba la diseñadora andaluza Vicky Martín Berrocal, que reconocía que ha disfrutado como una niña. «Yo entré aquí y no sabía cocinar. En mi casa mi madre y mi abuela cocinaban muy bien y yo me dedicaba a comer. ¿Para qué iba yo a entrar en la cocina? No sabía ni lo que era una bechamel, sabía que se usaba en las croquetas y en la lasaña, pero no tenía ni idea de cómo se hacía. Entré con mucho miedo, pero tengo muy buena actitud».

Tamara Falcó, en palabras de Macarena Rey, CEO de la productora del programa, va a sorprender a la audiencia. «Se verá a una mujer peleona, con una evolución brutal, supercompetitiva, que nos va a enamorar con su naturalidad», explicaba. La hija de Isabel Preysler apuntaba: «No me podía imaginar lo que iba a suponer Masterchef en mi vida en general. Ha sido un esfuerzo que no lo puedo describir. Ha habido veces que decía ya está, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que después pasaban cosas y te venías otra vez arriba. Los compañeros son importantes, Vicky y Juan Avellaneda me han animado mucho». Esta va a ser una edición con mucho acento andaluz, gracias también a Los Chunguitos, que en la presentación se arrancaron a cantar. Junto al resto de concursantes, esperan suceder a Ona Carbonell.