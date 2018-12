Masterchef Junior 6 vuelve por Navidad

Son pequeños, divertidos, traviesos y han crecido viendo Masterchef. Por eso tienen más destreza en los fogones que la mayoría de los adultos. Dieciséis niños están a punto de comenzar la aventura de Masterchef Junior 6, donde aprenderán las lecciones más importantes de sus vidas de la mano de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Más de 6.000 pequeños cocineros, de entre 8 y 12 años, se inscribieron soñando con pisar las cocinas más famosas de nuestro país. El premio es un curso de cocina de cuatro días impartido por Basque Culinary Center y un premio de 12.000€ para seguir estudiando. El estreno no tiene fecha todavía. Los aspirantes han crecido viendo Masterchef. Los más pequeños tenían 2 años cuando el programa se estrenó en 2013. Pepe Rodríguez aseguró que «estamos asistiendo a la normalización de los niños en la cocina; necesitamos un formato como este para llegar a tanta gente y a través de eso que la gente se enganche a la cocina».

Samantha Vallejo-Nágera apuntó que «la cocina para ellos es una cosa más, no tienen miedo a nada, se atreven con todos los ingredientes, hemos disfrutado mucho con ellos». Jordi Cruz cree que es bonito que «exista esa complicidad porque llevan toda la vida con nosotros, pero a la vez también está esa sorpresa y esos nervios, porque al final, es la cocina de Masterchef».

Entre los candidatos hay una patinadora que ha ganado varias medallas, un futbolista que con 10 años juega en un equipo de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, una actriz con un amplio currículo de anuncios y que prepara su salto al teatro musical, un pequeño científico de 9 años que construye sus propios robots y una malagueña que lee Harry Potter en alemán.

PRUEBAS ADULTAS / Esta temporada se enfrentarán a pruebas que hasta ahora solo habíamos visto en la versión de los adultos, y cumplirán los retos incluso mejor en algunos casos. Se batirán en duelos, se harán cargo del room service del Hotel Westin Palace de Madrid o cocinarán recetas de estrella Michelin. Cumplir los retos no siempre será sencillo y encontrarán dificultades añadidas, como escalar un rocódromo para conseguir los mejores utensilios de cocina o no poder utilizar azúcar refinado para preparar un postre sabroso. Además, las nuevas tecnologías llegan a las cocinas de Masterchef. En uno de los programas, los aspirantes no entrarán en el supermercado para hacer la compra, ya que lo harán por internet a través de la app de un supermercado.

A los más aplicados, el jurado les recompensará con asombrosos premios: volar en Madrid Fly (el mayor túnel del viento de Europa), ser un invitado de honor en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, viajar a Los Ángeles para conocer unos estudios de animación o una masterclass en el Restaurante Masterchef. Fuera de las cocinas, se divertirán en Disneyland París, conociendo a los superhéroes de Marvel; descubrirán cómo se construye un coche desde cero en las instalaciones de Motor & Sport Institute; pasearán por las calles de Palencia para contemplar sus joyas arquitectónicas; invadirán la cocina del restaurante Diverxo (tres estrellas Michelin) y cocinarán entre las dunas de Maspalomas, para dar un merecido homenaje a los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria que luchan por la conservación de los espacios naturales y las especies de la isla.