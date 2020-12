Megan Montaner: "Me va bien trabajar bajo presión, como en '30 monedas'"

El papel de Pepa, la partera protagonista de El secreto de Puente Viejo, cambió la vida de Megan Montaner (Huesca, 1987). Desde entonces no ha parado de trabajar, en títulos como Sin identidad, La embajada, Velvet colección, Víctor Ros y La caza. Monteperdido. Ahora es una de las protagonistas de la serie de HBO 30 monedas.

Interpreta a la veterinaria Elena, que se ve superada por la situación cuando empiezan a suceder cosas extrañas en el pueblo. Pero ella no se amilana...

Elena es una mujer que quiere tener una vida normal y tranquila, pero cuando se ve afectada por una serie de acontecimientos paranormales, intentara averiguar qué es lo que está pasando y por qué. Por mucho que sea una mujer de ciencias y escéptica a creer en fuerzas sobrenaturales, le tocará enfrentarse a ellas e intentará abrir los ojos de los que tiene cerca para que le ayuden y poder vencerlas. Es una mujer inquieta, curiosa, intuitiva y, sobre todo, valiente.

La vemos cubierta de sangre desde la primera escena, con el extraño parto de la vaca. ¿Ha sido un rodaje complicado para usted, con secuencias como esa? ¿Es aprensiva a la sangre?

Nunca me había tocado hacer escenas como las que he hecho con el personaje de Elena, lo cual es muy divertido y gratificante como actriz. Ha sido un rodaje exigente porque es un proyecto exigente. Requería que todo saliera bien a la primera. Aunque hayamos tenido seis meses para rodarlo siempre falta tiempo. Pero eso te hace estar muy alerta. Yo reconozco que me va bien trabajar con presión. Te hace dar el 200% de uno mismo. Y no, no soy aprensiva a la sangre.

La serie es una combinación del género fantástico, humor negro, acción, misterio, terror... ¿Es quizá el proyecto más completo en el que ha trabajado?

Es la más diferente a todo lo que haya podido hacer antes. Álex tiene patentado su propio género.

¿Cómo fue rodar con él? ¿Pudo hacer aportaciones a su personaje?

Álex es un director fascinante del que no dejas de estar aprendiendo cosas continuamente, su cabeza va a mil revoluciones por minuto y tú tienes que intentar adaptarte a llevar su misma velocidad. Es un apasionado de su trabajo y eso se nota en cada plano. Sabe mucho, y eso nos da mucha seguridad, sabes que estás en buenas manos y que solo tienes que confiar y jugar. En cuanto a las aportaciones, no han sido necesarias porque Álex y Jorge Guerricaechevarria habían construido tan bien los personajes y sus tramas que no era necesario. Aun así siempre había permiso para experimentar y probar. Otra cosa es que funcionara.

Los primeros episodios son frenéticos, ¿será la tónica habitual de toda la serie?

El primer capítulo es frenético, pero según van pasando el resto de capítulos, cada vez lo son más y más. No hay tregua y eso la hace especial.

La tele está incorporando a directores que antes se centraban más en el cine, como De la Iglesia. ¿Cree que ahora los proyectos más interesantes y arriesgados están en la pequeña pantalla?

Creo que gracias a las plataformas, las series tienen menos corsés y censuras. Arriesgan mucho más que antes a la hora de contar historias y es una gran posibilidad de trabajo sin fronteras para todos los que estamos metidos en el sector audiovisual. Técnicos, actores, directores... No creo que estén los proyectos más interesantes, es solo que se han igualado. Ahora no hay mejores ni peores. Pero la posibilidad de repercusión que puede tener la ficción en streaming es un escaparate difícil de igualar en la actualidad.

En El secreto de Puente Viejo, Víctor Ros, Sin identidad, Velvet: colección, Gran Hotel y La caza. Monteperdido ha interpretado a mujeres fuertes, como en 30 monedas. ¿Por qué cree que le suelen dar esos papeles? ¿Tiene ganas de hacer otros registros, tal vez más cómicos?

Esa pregunta se la haría a los que tienen la última palabra a la hora de decidir un casting (ríe). La realidad es que muchas veces, cuando funcionas bien en un tipo de rol, no quieren arriesgar a saber cómo funcionarás en otro registro. Es nuestra lucha continua. Ser actor es jugar a ser quien no eres, alejarse de uno mismo y crear verdad, y eso conlleva meterte en la piel de personajes muy dispares, pero no siempre te dan la oportunidad. Se tiene que dar la tesitura de que un director, cadena, productor o director de casting confíe en ti y crea que puedes hacer otras cosas. Que puedes contar historias desde otro lugar.

Ha rodado una segunda temporada de la serie de TVE-1 La caza en Mallorca, en la Sierra de Tramuntana. ¿El ritmo más pausado de esta ficción, con la importancia de sus silencios, continuará presente en estos nuevos episodios?

Es algo que caracteriza a esta serie, pero sí es cierto que el espectador podrá notar una dinámica diferente en esta segunda temporada.

¿Al equipo de La caza le resultó muy complicado el rodaje de esta segunda temporada, ya que les pilló por medio la pandemia y el confinamiento?

Al principio resultaba extraño no poder tener la cercanía física a la que estabas acostumbrado con los compañeros, sobre todo del equipo técnico. Parecía que estábamos en Marte con esas pantallas, las mascarillas, las gafas, los geles, la distancia de seguridad, los termómetros, las pruebas de PCR... Pero había que adaptarse. Ante todo está nuestra salud.