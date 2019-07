Melani, la ganadora de La voz kids, irá a Eurovisión Junior

Un mes después de que TVE anunciara su regreso a Eurovisión Junior, la televisión pública desveló ayer que Melani, ganadora de La voz kids 4 en Telecinco, será la representante de España en el festival infantil que se celebrará el próximo 24 de noviembre en la ciudad polaca de Gliwice.

«¡Era mi sueño desde pequeña! ¡No me lo puedo creer!», exclamó entre lágrimas la pequeña, de 12 años, en el programa A partir de hoy. El espacio presentado por Máximo Huerta fue el encargado de anunciar oficialmente el nombre de la artista que llevará la bandera española al festival infantil, en el que TVE volverá a tener representante 13 años después de su última participación.

Acompañada de su madre y de su oso Abrazitos, Melani se mostró entusiasmada ante la gran aventura musical que está a punto de emprender. «Quería representar a España en algún sitio, y como están los vídeos de antes, me ponía Eurovisión Junior. Me parecía muy bonito. Siempre que me preguntaban por mi sueño, decía que era ir a Eurovisión», aseguró la pequeña cantante.

Melani dejó boquiabierta a la audiencia de La voz kids por su dominio del lírico, el estilo en el que está más cómoda.