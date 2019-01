«Mientras se cuece algo, juego al Fortnite en la Play»

Josetxo Pérez vivió el domingo una de las finales más reñidas de la historia de Masterchef junior, pero, finalmente, como arriesgó con esferificaciones y técnicas de esas complicadísimas aprendidas en el talent con solo 11 años (ahora tiene 12), se ha convertido en el sexto ganador, tras convencer al mismísimo Joan Roca. Aunque su mayor orgullo era devolverle a su padre, el periodista de la COPE José Luis Pérez, haberle contagiado su pasión por la cocina.

—¿Te costó guardar el secreto?

—Sí, mucho. Ahora puedo contarlo todo. Mis amigos me preguntaban si había ganado, y les decía: «Puede que sí o puede que no».

—¿Cómo lograste que tus hermanos, los traviesos gemelos Aimar y Mikel, no soltasen nada?

—Aguantaron, pero les costó..

—Decían que querían que ganases, porque así les darías algo del dinero.

—Pero es que los 12.000 euros son para mi formación...

—Si tus padres te dieran un poquito, ¿en qué lo emplearías?

—En un Iphone X. Aunque aún no me dejan tener móvil. Dicen que igual cuando tenga 13 o 14.

—¿Con tanto cocinar, te queda tiempo para jugar a la Play?

—Sí, me paso el día jugando al Fortnite. Bueno, todo el día no, pero juego mucho. Mientras se cuece algo y dura una hora, juego al Fortnite.

—¿Y qué sabías cocinar antes?

—Al principio solo cortaba la verdura. Pero siempre me han dejado poner cosas al fuego. Desde que tenía 7 o 8 años. Y para cocinar, en casa me ponía un taburete’. Y como nací en Valencia, lo que mejor me salía eran los arroces.

—Cuando Joan Roca dijo que tus platos eran excelentes, ¿qué sentiste?

—Una gran satisfacción. No es fácil hacer un plato de esos y está bien que te digan que está rico...

—Y encima juegas en el Atlético. ¿Eres buen futbolista?

—Sí. Me encanta el fútbol. Juego de lateral y soy bueno.

—Ahora tendrás que decidir entre ser futbolista o cocinero.

—O policía. Es que estoy entre tres cosas: cocinero, futbolista o policía.

—¿Y periodista no? Tu padre lo es y sale en la tele.

—No, periodista no me mola. A lo mejor me mola la tele…

—¿Un programa culinario?

—Eso sí que molaría.

—¿Eres buen estudiante?

—Saco buenas notas. En Masterchef estudiaba en algún rato libre.

—Se lo dedicaste a tu padre, se emocionó. ¿Lo tenías preparado?

—No. Me salió sobre la marcha..

—¿Te han salido novias?

—Pues tengo la de Masterchef, que no voy a decir quién, pero creo que ya lo sabes, y luego otra de otro sitio.

—¿De Masterchef te has llevado también una novia?

—Sí. Su nombre empieza por N (Noa).