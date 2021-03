Miley Cyrus hace las paces con Hannah Montana

La serie 'Hannah Montana', una de las más populares de Disney Channel y que lanzó al estrellato a Miley Cyrus, acaba de cumplir 15 años. La efeméride ha servido para que la actriz y cantante, que ahora tiene 28 años, haga las paces con el personaje que allanó su camino de éxito en el mundo de la música, pero que también le reportó muchos problemas al convertirla, con tan solo 13 años, en todo un fenómeno de masas.

La hija de Billy Ray Cyrus, cantante de country que también aparecía en 'Hannah Montana' dando vida a su progenitor, ha escrito una emotiva carta escrita a mano dedicada al personaje con el que creció durante sus casi seis años de emisión, y que ha publicado en sus redes sociales. "Hola Hannah. Hace ya un tiempo, 15 años exactamente desde la primera vez que me puse ese flequillo rubio sobre mi frente para intentar ocultar mi identidad", comenta refiriéndose a la serie, en la que interpretaba a una chica que se ponía una peluca para ocultar su otra faceta como estrella del pop, un secreto que solo conocía su familia y su mejor amiga.

"Aunque se te considera un 'alter ego', en realidad hubo un momento en mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tus guantes que yo en mis propias manos", prosigue la artista, aludiendo veladamente a la dismorfia, el trastorno que Cyrus confesó que le había provocado el personaje que hacía que no se reconociera en el espejo si no llevaba la peluca de Hannah Montana o maquillándose como ella.

"Mucho ha cambiado desde entonces. Fuiste como un cohete que me llevó a la luna y nunca me devolvió al suelo", prosigue. "Tú y yo hemos pasado por muchas cosas juntas. Hemos compartido muchas 'primeras veces' y muchas 'últimas'. Subidas y bajadas. Risas y lágrimas", confiesa, antes de rememorar un doloroso recuerdo. "Perdí a mi abuelo durante el rodaje del primer episodio de la primera temporada. Él quería aguantar hasta ver el estreno que era el 24 de marzo, pero murió el 28 de febrero. Aunque llegó a ver el anuncio televisivo que pusieron durante la película 'High School Musical' y dijo que era una de las cosas que más le había hecho sentir orgulloso de su vida, desvela.

Como es lógico siendo entonces una adolescente, sus años como Hannah también coincidieron con el descubrimiento del amor. "También me enamoré por primera vez en aquel tiempo. De forma vergonzosa, también me vino la regla con un par de pantalones blancos justo el día que un chico mono iba a comer conmigo", explica Miley en la carta.

Su lado más rebelde

Aunque tras dejar al personaje quiso romper totalmente con la imagen de dulce 'chica Disney' sacando a relucir su lado más rebelde cortándose el pelo, desnudándose y bamboleándose en una bola gigante para presentar su canción 'Wrecking Ball', parece que ahora se ha reconciliado con Hannah Montana: "No pasa un día que no olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank (California) con una sala llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Ellos me dieron a ti. El mejor regalo que una puede pedir. Te quiero Hannah Montana", escribe.

La cantante acudió con 12 años a la primera audición para el papel que la lanzaría finalmente al estrellato. Aunque en un primer momento los productores del formato rechazaron su candidatura porque era demasiado pequeña, ella terminó por convencerlos mostrando sus aptitudes para el canto y la actuación.

Después, ya plenamente dedicada a la música, se desvelarían su problemas con el alcohol y la marihuana y encadenaría algunos fracasos amorosos, como el inesperado divorcio de Liam Hemsworth solo nueve meses después de su boda.