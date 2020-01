'Millonario infiltrado' muestra cómo convertir 100 dólares en un negocio próspero

'Millonario Infiltrado', la serie protagonizada por Glenn Stearns, llega a Discovery Channel este sábado, 11 de enero (22.00 horas), donde el estadounidense asumirá el reto que plantea el programa: convertir 100 dólares en un negocio millonario en solo 90 días.

"Cuando Discovery me planteó la idea, quería mostrar a la gente de todo el mundo que Estados Unidos sigue siendo un país maravilloso donde el sueño americano está vivo. Si alguien quiere comenzar de cero en este país, puede conseguir cualquier cosa si se rodea de grandes personas, tiene integridad y trabaja duro", confiesa Glenn.

A lo largo de ocho episodios, Stearns dejará atrás su jet privado y su yate, y con tan solo un teléfono, un automóvil y 100 dólares se dirigirá a Erie (Pensilvania), donde se hará pasar por un hombre corriente que siempre soñó con tener su propio negocio. Aunque conseguir que una comunidad creyera en esto no fue fácil, la gente quería ver que pasaban cosas buenas a su ciudad.

"En Erie, las grandes compañías se fueron y dejaron a muchas personas sin trabajo, de modo que esta comunidad ha contado con muchos emprendedores. Ahora, está llena de personas que creen en lo hiperlocal", explica Stearns.

"Esta ciudad ha sufrido tanto que lo que todos quieren es que se fortalezca. Lo que yo hice fue reunir a líderes de la comunidad y decir: "Creo en esta visión y me gustaría que viniérais conmigo". Y lo hicieron", añade.

Para llevar a cabo este reto, Glenn no podrá usar ninguno de sus contactos ni recursos anteriores. Tan solo empleará los conocimientos que lo convirtieron en el millonario que es en la actualidad, contará con un equipo que le ayude y asumirá una nueva identidad, "Glenn Bryant". Si fracasa en el intento, tendrá que entregar un millón de dólares de su propio bolsillo.

LA CONFIANZA BASE DE TODA RELACIÓN

No poder revelar su verdadera identidad a los trabajadores ha sido un problema porque, para él, "la confianza es fundamental en todo lo que construyes. Por eso, siempre he explicado mi situación personal ya que creo que, así, se rompen paredes, la gente te ve como una persona más normal y se crean conexiones profundas".

"No obstante, no tuve la oportunidad de profundizar tanto como me hubiese gustado, y luego siempre cuesta más construir esas relaciones. Pero cuando llegué allí, fue agradable encontrarme con personas que realmente estaban dispuestas a ayudar", añade.

Glenn tuvo que pasar su primer día con solo 100 dólares y con un camión como hogar. "Fue cuando comenzó a sorprenderme lo difícil que es vivir día a día. Las personas solo están en modo de supervivencia, no están en un modo próspero. Y esa fue probablemente la mayor lección que aprendí, lo difícil que es salir del modo de supervivencia", comenta el ahora multimillonario.

Llegar al punto donde pudo comenzar a prosperar y delegar no fue fácil, "pero una vez dejé de lado el refugio, la comida y el gas pude concentrarme en el negocio, en construir el equipo y en tener metas. Debes hacer que las personas asuman tareas para conseguir cosas más importantes que lo que pueda conseguir uno mismo", relata.

Glenn quería participar en el espectáculo para desafiarse a sí mismo. También estaba 100% seguro de que tendría éxito. De todos modos, no era la primera vez que construía un negocio de mil millones de dólares de la nada.

UN MILLONARIO QUE NACE DE LAS DIFICULTADES

Glenn Stearns (Maryland, 1963) es un empresario estadounidense y la estrella de 'Millonario Infiltrado'. Con mucho esfuerzo, ha conseguido convertirse en un millonario, pero su pasado no invitaba al éxito. "Vengo de una familia modesta. Mi padre era impresor y mi madre era dependienta de una tienda de comestibles y limpiadora de casas. Los dos lucharon contra el alcoholismo. Yo suspendí 4 grado, me diagnosticaron dislexia, y luego tuve un hijo a los 14".

La familia vivía en un complejo de apartamentos de bajos ingresos en las afueras de Washington DC, de modo que Glenn no comenzó en ninguna mansión. Después de conseguir ser el primer miembro de su familia en licenciarse en la universidad, se mudó a California y se alojó en un apartamento de una habitación con otros cinco graduados.

Sin embargo, con trabajo duro y la influencia de mentores que le ayudaron a liberarse de las dificultades, consiguió salir de la pobreza, aprender a ser padre cuando era adolescente y hacer frente al cáncer de garganta que le diagnosticaron en 2014.

EMPRENDEDOR DESDE PEQUEÑO

A pesar de todas las dificultades, este hombre de negocios ha tenido un espíritu emprendedor desde que era un niño. Tenía solo 8 años cuando comenzó a entregar periódicos por apenas seis dólares al mes. Después, pasó a un periódico más grande llamado 'Montgomery County Journal', donde perfeccionó sus habilidades como vendedor.

Fundó Stearns Lending cuando solo tenía 25 años. Logró prosperar después de la crisis de préstamos hipotecarios de 2008 y surgió como uno de los principales prestamistas en los Estados Unidos.

SALIR DE LA ZONA DE CONFORT

Sobre su experiencia en el programa, confiesa que lo que le propusieron hacer "fue una locura. Cuando pasé la crisis financiera, pensé que nunca volvería a arriesgarme. Pero hace unos años, terminé teniendo cáncer y me dijeron que tenía una probabilidad del 50% de vivir. En ese momento, pensé: Lo qué haría para volver a la crisis financiera! Porque me sentía vivo. Es importante que nos sintamos incómodos y aprendamos, y que en lugar de mirar las cosas con miedo, las miremos con entusiasmo". También considera que se ha convertido en una mejor persona. "Salí de mi zona de confort. Y no se trataba solo de dinero, se trataba de toda mi reputación. Si quieres vivir una vida plena debes sentir que quieres arriesgarte, lo que significa que cabe la posibilidad de que las cosas no funcionen de la manera deseada. Y de lo que se trata la vida es de descubrirlo".