Mina El Hammani: "Por primera vez no me encasillo en personajes de adolescente árabe"

En el equipo docente de El internado. Las Cumbres (disponible en Amazon Prime Video) hay un grupo de profesores muy heterogéneo, que aplican con mayor o menor disciplina las reglas que impone el centro educativo. Entre ellos destacan Elías (Alberto Amarilla) y Elvira (Mina El Hammani), por la peculiar relación que se establece entre ellos, y León (Joel Bosqued), por el misterioso pasado que lo une a una de las alumnas, la enigmática Inés (Claudia Riera). Paradójicamente, El Hammani y Bosqued saben bien lo que es hacer de estudiantes en una serie. Ella, después de las tres temporadas de Élite y él, al haberse dado a conocer en La pecera de Eva.

¿Creen que El internado. Las Cumbres es una serie mucho más oscura y terrorífica que la original?

Alberto Amarilla: Sí, y en eso tiene que ver que el primer internado era una serie para una televisión en abierto. Para que accediera a ella mucho público tenía muchas tramas, para niños, para mayores... Ahora, al estar en una plataforma se permite el lujo de ser un poco más dura y más oscura, algo que a mí me resulta más interesante. Además, el público ahora te pide otra cosa, porque está mucho más docto en ficción.

Mina El Hammani: El internado original se grabó hace 14 años. Ahora todo ha cambiado mucho a nivel audiovisual, de fotografía, y la esencia de la nueva serie es mucho más oscura. Para mí tiene un punto de vista muy lógico y realista y, aparte de la intriga, emociona.

Joel Bosqued: El internado, por así decirlo, es un enlace, una manera de promocionar una serie que no tiene nada que ver con la anterior. A nivel de marketing vende mucho eso de decir: vamos a hacer el nuevo internado.

¿No creen que los métodos educativos de este internado son muy cuestionables y más propios de épocas pasadas?

Joel Bosqued: Hace muchos años no sé si había neveras las celdas donde encierran a los chicos o no, pero la manera de castigar, ya sea en la docencia o en cualquier ámbito, siempre ha sido muy cuestionable. Aquí se trata de coger cosas que la gente ha vivido y llevarlas a la ficción.

Paradójicamente, en la serie el profesor que más entiende a los chicos es el que, a priori, podría estar más alejado de ellos: Elías, un monje.

Alberto Amarilla: Sí, es como una contradicción... Pero es que él es consciente de que ese premio-castigo no ayuda a crear personas adultas ni a cambiar la conducta de los chicos y, además, como monje, tiene mucha humanidad cristiana.

Joel Bosqued: A día de hoy te portas mal o suspendes y te quitan el móvil y te encierran en la habitación. Al final, venimos de muy atrás y parece que avanzamos, pero en realidad no avanzamos tanto.

Mina El Hammani: En algunas partes del mundo incluso persiste este tipo de educación.

Mina, usted ha pasado en muy poco tiempo de alumna de Élite a profesora en El internado. Las Cumbres. ¿Cómo ha vivido el súbito cambio?

Mina El Hammani: Ha sido un gran reto, sobre todo después de tres temporadas con un personaje que no tiene nada que ver con éste. Se lo agradezco a Luis San Narciso el director de casting. Además, Elvira es muy alegre y optimista y, aunque no sea como Elías, sí que tiene ganas de educar a los alumnos de la mejor manera posible, a pesar de que ahora mismo no tenga las herramientas suficientes para hacerlo o no sepa muy bien cómo gestionarlo. Tengo 27 años y ya era hora de poder hacer un personaje más adulto.

Además, no se menciona en ningún momento que Elvira sea árabe, cosa que sí que pasaba en sus anteriores trabajos.

Mina El Hammani: Sí, por primera vez no me encasillo en personajes de adolescente árabe. En El internado. Las Cumbres no se sabe nada de Elvira, ni de dónde viene. Al fin y al cabo, es una chica española que lo ha tenido relativamente fácil, ha estudiado la carrera que quería y ahora mismo está de profesora en un internado. Está haciendo su tesis e, inesperadamente, se encuentra con situaciones y con una persona en concreto que le transmite muchas cosas.

León, por su parte, solo está interesado en una de sus alumnas, Inés, porque tienen un pasado en común.

Joel Bosqued: Es un personaje un tanto diferente y un poco misterioso del que no se llega a saber bien cuál es su fin. Sí que vemos que tiene esa fijación peculiar con Inés, pero quizá cuando vayan avanzando los capítulos veamos un poco más hacia dónde va.

¿Se le da a usted tan bien el piano como a su personaje, que en la serie ejerce como el nuevo profesor de música?

Joel Bosqued: ¡Qué va! Siempre me ha gustado mucho el piano, y ahora un poco más, pero no tengo esa suerte de tocarlo, me encantaría poder hacerlo así de bien. Claudia Riera, que interpreta a Inés y yo dimos clases para conocer las melodías de la serie y saber cómo se toca a la hora de acompañar las manos y los movimientos de cara a rodar esas escenas. Además, una de las cosas que más destaco de la serie es la música, su banda sonora con ese piano tan potente.

¿Qué otros aspectos destacarían de esta serie?

Mina El Hammani: La intriga, la emoción, la aventura... Al fin y al cabo, es una serie totalmente nueva y lo único que la une con la anterior es que transcurre en un internado. Las historias y los personajes no tienen nada que ver. De hecho, no se ha rodado con esa intención. Espero que el público la vea con la mente abierta y que se traguen los ocho capítulos de golpe, porque estaremos encantados de poder comentarla. Me apetece mucho recibir ese feedback por parte del público.

Alberto Amarilla: Es una serie de aventuras con elementos de suspense que suben y bajan, con esa cosa de misterio, leyendas, con sorpresas y sustos... Yo soy muy fan del susto! Aparte de la música, la producción y los sets son muy interesantes. Hemos rodado en el País Vasco, en un monasterio, y le da un aspecto espectacular porque ya solamente a nivel visual es muy interesante.

Joel Bosqued: Hay mucha gente detrás de esta serie que le ha dedicado mucho cariño. La rodamos en época de covid, con lo que todavía fue más difícil. Hay unos paisajes del País Vasco maravillosos, y la puesta en escena es tremenda.