Movistar+ habla de cine y series con La Script

Tras la desaparición de Pool fiction, Movistar+ ya tiene nuevo programa dedicado al cine y las series, La Script en Movistar+, que la plataforma de pago estrenará hoy (22.00 horas) en el canal CineDoc&Roll (dial 31). Se trata de la traslación a la pequeña pantalla del espacio homónimo de la Cadena SER.

Presentado por María Guerra y Pepa Blanes, que también están al frente del programa radiofónico, La Script en Movistar+ informará de la actualidad cinematográfica y televisiva a través de secciones como La visita, momento en el que un invitado presenta su serie o película; La trifulca, tertulia para comentar los estrenos y noticias de la semana; What the Faq, consultorio donde se responde a los espectadores, y Fallo de raccord, la webserie de La Script radiofónica que ahora extiende su recorrido en la televisión. María y Pepa no estarán solas al frente de este programa producido por Globomedia, ya que contarán con la ayuda de dos colaboradoras, Laia Portaceli y Cristina Teva. La primera invitada del programa será Maribel Verdú, que hablará de su nueva película, Ola de crímenes.