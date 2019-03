Muere el señor Galindo, de Crónicas marcianas

El actor Martí Galindo i Girol, conocido por el personaje de señor Galindo en Crónicas Marcianas, falleció el domingo por la noche a los 81 años, según anunció en su cuenta de Twitter Josep M. Mainat, uno de los miembros de la productora Gestmusic de la que salió el exitoso programa de televisión que presentó Javier Sardá.

El señor Galindo, de cuya apariencia física sobresalía su pequeña estatura y su traje de corte clásico, saltó a la fama a partir de septiembre de 1997 de la mano de Javier Sardá y sus Crónicas marcianas, un programa en el que participó hasta su sexta temporada, dos años antes del final de sus emisiones en el 2005.

En su tuit, Josep Mainat subrayó que ha fallecido «una gran persona que he estimado durante muchos años. Será difícil de olvidar».

A través de su cuenta de Instagram, la humorista Paz Padilla, con la que trabajó el señor Galindo en Crónicas Marcianas, expresó su tristeza por su pérdida y afirmó: «Era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso, una persona como pocas hay. Hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos. Bon viatge amic, te recordaré sempre».

Carlos Latre, también compañero del actor barcelonés en Crónicas marcianas, le despidió a través de Twitter: «Se nos fue mi querido Martí Galindo. El mítico Señor Galindo!!! Siempre me trató con afecto y cariño. Compartimos buenos momentos de TV!!! Que suene la mejor música clásica (que adoraba...) para decirle adiós con la mejor de las sonrisas...:)».

El 22 de julio del 2005, Javier Sardá despidió el exitoso programa nocturno después de ocho años de emisiones en Telecinco, entre cuyos colaboradores iniciales figuraban junto al propio Galindo Manel Fuentes y Mariano Mariano, a quienes después se sumarían profesionales como Juan Carlos Ortega y Boris Izaguirre.

Otros trabajos televisivos del señor Galindo, que además de actor era regidor, se centraron en el programa Planeta Imaginario, de TVE, en la década de los ochenta. Galindo obtuvo en 1998, además, un TP de Oro como mejor personaje revelación de la televisión.

Nacido en Barcelona el 21 de mayo de 1937, también fue actor de teatro. En 1963 estrenó El hombre, la bestia y la virtud, de Luigi Pirandello, en el teatro Calderón de Barcelona con la compañía de Alejandro Ulloa. En 1985 actuó en la sala Villarroel en La desaparición de Wendy, de Josep Maria Benet i Jornet, y, en 1991, en el musical Snoopy, dirigido por Ricard Reguant.

ÚLTIMAS APARICIONES / Retirado desde el 2002, reapareció en mayo del 2011 en el programa La noria, que le homenajeó en su 74º cumpleaños. Contó que, cuando nació, nadie daba un duro por su vida, como relataba Ferran Monegal en este diario. Pesó un kilo 700 gramos y tuvo que salir adelante sin incubadora. Fue un parto problemático. Su peso era inviable (1,7 kilos). Y como en aquellos años no había incubadoras ni nada parecido, tuvieron que improvisarle un cobijo en una caja de botellas de champán, vacía, y allí, almohadillado con bolsas de agua caliente, Galindo comenzó a sobrevivir.

Su última aparición en televisión fue en el 2017 en el programa Qué tiempo tan feliz de María Teresa Campos, donde hizo un repaso de toda su trayectoria artística y, además, dedicó un mensaje lleno de cariño a Sardá por la publicación de su libro. En esta intervención con la que fuera la reina de las mañanas pudimos ver cómo el personaje, a pesar de los años, seguía teniendo muy buena relación con sus compañeros de trabajo y lo que es aún mejor, un recuerdo inmejorable de aquella época.

Las redes sociales se llenaron de muestras de tristeza de rostros conocidos del mundo de la televisión y de espectadores, por el fallecimiento del intérprete, que fue muy querido.