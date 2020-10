La mujer de Mainat: "Es frío, calculador, vengativo y abusivo"

El 'culebrón Mainat' sigue vivo. Después de que hace unos días saltara la noticia del presunto intento de asesinato de Josep Maria Mainat por parte de su mujer, Ángela Dobrowolski, el tema ha sido el centro de atención de muchos programas televisivos, y este miércoles 21 de octubre Cuatro da un paso más emitiendo una entrevista con la protagonista del caso, la esposa del exTrinco y productor televisivo.

El programa 'En el punto de mira' (22.45 horas) ha entrevistado, durante cinco horas, a Dobrowlski, y ofrecerá un resumen de la charla con ella esta noche. "Es frío, calculador, vengativo y abusivo", declara la mujer sobre el famoso productor en la entrevista, que se quita la peluca para dar su versión de los hechos. Y añade: "No le reconozco; no puedo asimilar que sea la misma persona con la que me casé".

Los reporteros Boro Barber, María Miñana, Mireia Llinares e Israel López se han trasladado a diferentes lugares de Catalunya y Andalucía para tratar de arrojar luz sobre uno de los casos más mediáticos de los últimos años y hablar con sus protagonistas.

ORÍGENES EN ALMERÍA

¿Quién es quién en el caso Mainat? ¿Por qué querría supuestamente su mujer acabar con la vida del famoso productor de televisión? ¿Por qué la fastuosa casa del matrimonio ha acabado convertida en un lugar de alquiler dehabitaciones para encuentros con scorts? ¿Qué importancia tiene el dinero en todo este asunto?, son algunas de las preguntas que se plantea el programa.

El espacio buceará en los orígenes de Mainat a través del testimonio de conocidos presentadores y productores de televisión. También desplazará un equipo a la localidad de Tíjola, en Almería, para averiguar toda lainformación posible sobre Ángela, su pasado y presente. "Detrás de esta mujer sofisticada hay alguien que viene de un entorno mucho más humilde y rural", comentan los reporteros. "Explicaremos cómo era de pequeña, cómo conoció a su marido, si había amor entre ellos...", enumeran los periodistas.

'En el punto de mira' mostrará su casa, entrevistará a varios miembros de su familia, entre ellos su abuela, conocida en la localidad como La Inyecciones, y revelará contenidos del atestado de los Mossos d'Esquadra.