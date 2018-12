Navidad con música, humor y cine

Música, humor, cine y tradición volverán a ser los protagonistas de las navidades televisivas, unas fechas en las que las cadenas apuestan por especiales para amenizar las reuniones familiares. 'OT', 'Telepasión', 'Got talent', 'El foraster', 'La Voz' y 'First dates' son algunos programas en los que confiarán las teles estos días, en los que no faltará la banda sonora de artistas como Manuel Carrasco y Rosana.

TVE-1



Como ya ocurrió el año pasado, 'OT' pondrá los villancicos en las navidades de TVE-1. La cadena ofrecerá una gala especial del 'talent show' presentado por Roberto Leal en la que actuarán los finalistas de la edición del 2018 (Natalia, Famous, Alba, Sabela y Julia), junto a los intérpretes orginales de varias canciones que han cantado a lo largo del concurso: la francesa Zaz, el austriaco César Sampson, la cordobesa India Martínez, el sevillano Beret y la gallega Rosa Cedrón. También pisarán el escenario los finalistas de 'OT 2017' (Amaia, Aitana, Alfred y Ana Guerra, con la única baja de Miriam, de bolos ese día), Luz Casal y los otros 11 concursantes de este año, que interpretarán himnos como 'Somos' y 'Buenas noche's.

La música continuará en la cadena de la mano de Manuel Carrasco y Rosana, que protagonizarán sendos especiales en los que cantarán con artistas como David Bisbal, Bebe, Pablo Alborán, Malú, Juanes y Ara Malikian (en el caso del 'extriunfito') y Ximena Sariñana, Ketama, Sofía Ellar, Pau Donés, Pastora Soler, Blas Cantó, Beret, Bebe, Arkano y Ana Guerra (con la cantautora canaria). También habrá una 'Noche' de reencuentros que contará con actuaciones de Niña Pastori, Ana Belén, Manolo García, Rozalén, Beatriz Luengo, Orishas, Ana Torroja, India Martínez, Abel Pintos, Amaral, Kany García, Melendi, Pastora Soler y Vanesa Martín.

Uno de los clásicos navideños de TVE, 'Telepasión', llegará en Nochebuena de la mano de la presentadora de 'Historia de nuestro cine', Elena S. Sánchez, y el cómico Juanma Cifuentes. Más de 80 presentadores y actores de los programas y series de TVE (como 'Operación Triunfo', 'Cuéntame','Servir y proteger', 'La mañana', 'Los Lunnis', 'Centro médico' y 'España directo') protagonizarán vistosos números musicales a ritmo de canciones de los años 60, 70 y 80. Además, habrá un número musical especial en homenaje a los trabajadores de RTVE en el que han participado más de 150 profesionales de la Corporación.

En el apartado cinematográfico, destacan las películas de animación 'Vaiana','Mascotas', 'Los pitufos' y 'Buscando a Dory'.

LA 2

'Cómo nos reímo's pondrá el humor a la Nochebuena con actuaciones de Dani Rovira, Martes y 13, David Broncano, Eva Hache, Les Luthiers y Leo Harlem. En Navidad, la música correrá a cargo de 'Cachitos de hierro y cromo', que ofrecerá un resumen con lo mejor de la temporada. Además, habrá especiales de Los conciertos de La 2 y 'Viaje al centro de la tele', y grandes clásicos del cine como '¡Qué bello es vivir!' (el día de Navidad), 'Los tres mosqueteros' y 'Los paraguas de Cheburgo', entre otros títulos.

ANTENA 3

Para la Nochebuena, Antena 3 emite especiales de 'Ruleta de la suerte' (que ofrece el especial Nochebuena y gastronomía), y 'Ahora caigo', que protagonizan niños y que tiene como premio una vuelta al mundo.

Por la noche, regresa a A-3 'Lo mejor de cada casa', una selección con las 50 imágenes más divertidas, impactantes y sorprendentes de las cadenas de Atremedia en el 2018.

Pero el plato fuerte llegará en el 'prime time' de la Nochebuena con el especial 'Lo mejor de La Voz en el mundo', un programa sobre el concurso que será la gran estrella de la parrilla de A-3 en el 2019. Esta producción especial de presentación recopila las mejores y más emocionantes actuaciones de la historia del formato en sus 68 versiones a lo largo del planeta. Un 'show' en el que destacan emocionantes 'Audiciones a ciegas' y espectaculares batallas de concursantes de todo del mundo.

Y el día de Navidad destaca el otro especial de 'Ruleta de la suerte', que en esta ocasión tiene como concursantes a una persona mayor acompañado de un hijo o nieto.



TELE 5

El espectáculo inundará Tele 5 en Nochebuena con un especial de 'Got talent' en el que el jurado (Risto Mejide, Edurne, Jorge Javier Vázquez y Eva Hache) competirá apadrinando equipos de las tres primeras temporadas del concurso. Incluso el presentador, Santi Millán, tendrá a sus propios ahijados. La poetisa Carmen y los cantantes Margarita, Samuel y Armando Carrera lucharán por una plaza en la cuarta temporada del programa.

El mismo lunes, 24, Papá Noel irrumpirá en 'Pasapalabra' para inaugurar el primero de los tres especiales navideños. 'Sálvame' y 'El programa de Ana Rosa' también abordarán temáticas relacionadas con estas fiestas. La agenda cinematográfica de Tele 5 para las navidades incluye títulos como 'Del revés' y 'Bridges Jones baby'.



CUATRO

Mientras que Carlos Sobera y los camareros de 'First dates' se vestirán de gala para una edición especial en Nochebuena del programa de citas, en 'Ven a cenar conmigo', los ganadores más icónicos del concurso volverán a ponerse el delantal para sorprender a sus comensales durante toda la semana.

También el lunes, 24, El concurso del año se transformará en un portal de Belén, en el que los concursantes tendrán que adivinar la edad de todos sus integrantes. Entre los estrenos cinematográficos están 'Ice Age 5' y 'El viaje de Arlo', además de películas como 'Los Croods', 'Ice Age 4', 'Toy Story 3', 'Monstruos University' y 'Enredados'.



LA SEXTA

El especial de 'Zapeando' es lo más destacado del día de Nochebuena en la La Sexta, un programa en el que habrá monólogos, villancicos, vídeos divertidos y los consejos de Cristina Pedroche para la cena de Nochebuena, con los vídeos gastronómicos más originales: desde el aire frito de un chef italiano, hasta la receta de huevos fritos a la española del cocinero José Andrés.

Nuria Marín y Nando Escribano se pondrán al frente de un especial 'Cazamariposas en Navidad', en el que Jorge Javier Vázquez desvelará cómo pasa estas fiestas y habrá actuaciones musicales. El canal de MediAset también estrenará el telefilme 'Rock&Roll Christmas'.

Mientras, FdF y Energy ofrecerán capítulos navideños de series como 'La que se avecina', 'Aída', 'Gym Tony', 'CSI Las Vegas', 'CSI Miami' y 'CSI Nueva York'. Y Be Mad recorrerá Laponia y Nueva York en 'Callejeros viajeros'.

DKISS

Boris Izaguirre y las Kardashian protagonizarán la Navidad de DKiss. El presentador y escritor venezolano, con un maratón de 'Sí, quiero ese vestido en Nochebuena', desde las 20.10 horas hasta la medianoche, y, el clan más famoso de EEUU, con su 'reality show', todas las tardes, desde el martes, 25 (20.00).