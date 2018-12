Netflix estrena la serie You, un estiloso thriller con psicópata

Se acabó el chico bueno. En la serie You, Penn Badgley consigue que dejemos de asociarle con la dignidad y nobleza de su personaje, hasta ahora, más conocido: el del sensible Dan Humphrey de Gossip Girl, novio de ida y vuelta de Serena van der Woodsen (Blake Lively). Sea como sea, sobrevive el alma bohemia. Si en aquel clásico teen de los dosmiles hacía de aspirante a escritor, en la perturbadora You, que hoy llega a Netflix tras emitirse originalmente en Lifetime, es un librero aparentemente inofensivo.

Aparentemente. Porque esconde un psicópata dentro, y si le gustas, va a hacer lo posible porque tú también te cueles por sus huesos. Incluso cosas difíciles de explicar en una comisaría.

Aquí la aspirante a escritora es Guinevere Beck (Elizabeth Lail), que entra en la librería de Joe buscando algo de Paula Fox y sale de allí con un pretendiente peligroso, decidido a meterse en su vida poco a poco, con método sigiloso y certero, primero investigando en sus redes, después merodeando por su casa.

UN PERSONAJE FASCINANTE / Joe es un personaje complicado y fascinante, capaz de generar en el espectador tanta empatía como temor. Es alguien capaz de lo mejor, como educar literariamente a un joven vecino de un hogar roto, y también de lo peor, como golpear con un mazo al tío de su objeto de deseo y encerrarlo en una cámara de cristal en un sótano. Alguien capaz de salvar por instinto, pero también de salvar por vanidad.

A través de una brillante voz en off, la serie te hace partícipe de su punto de vista (pequeño spoiler: después, también se presenta la perspectiva de ella, en un recurso que puede recordar a Perdida). Nadie quiere coincidir con las opiniones de un psicópata, pero a veces hay que reconocer que Joe da en el clavo, como cuando dice de las redes sociales que «te hacen increíblemente vulnerable sin ofrecer nada positivo a cambio».

Basada en un libro del 2015 de Caroline Kepnes, thriller jaleado por Stephen King, You ha sido desarrollada entre Sera Gamble (The magicians) y el omnisciente productor Greg Berlanti, el hombre detrás del Arrowverse de DC, universo de series (Arrow, The Flash, Supergirl) que tienden puentes entre los elementos de género y el culebrón moderno.

Aquí, el ritmo de giros es casi inasible (se requiere, todo sea dicho, cierta suspensión de la incredulidad), e impele al espectador a saltar al siguiente episodio sin remedio. Es la serie perfecta para consumir en Netflix, que, por cierto, acogerá la segunda temporada después de declinar la oferta Lifetime por las (inexplicablemente) bajas audiencias. Además de argumentalmente diabólica, You es una de las series visualmente más ricas que se hayan visto en los últimos tiempos. El director Lee Toland Krieger (Riverdale, Las escalofriantes aventuras de Sabrina) aspira a la sofisticación del Fincher de La red social y House of cards y, como en ambos casos, las múltiples pantallas que rigen nuestras vidas se integran en la narrativa de la forma más fluida. Blake Neely aporta, siguiendo la estela de Trent Reznor y Atticus Ross, una banda sonora electrónica de exquisita frialdad.

Como en Sabrina, la fotografía, también de David Lanzenberg, se apoya a menudo en esos contornos difusos que pueden hacer creer que algo no funciona en la tele. Es voluntario; se trata de crear una casi perpetua sensación de inestabilidad. Para dejarse marear y fascinar.