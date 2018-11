Noemí Galera, más dura que nunca: 'La confianza que tenía en vosotros se ha ido a la mierda'

La huelga que hicieron los concursantes de OT 2018 ayer durante la emisión del Canal en directo de YouTube ha traído consigo una esperada bronca de Noemí Galera. La directora de la Academia ha reunido a los alumnos para mostrarles su decepción y enfado después de que los jóvenes se tumbaran en el suelo frente a las habitaciones sin mediar palabra a modo de protesta por un castigo.

La falta de respeto no la voy a consentir ni a mí ni a nadie del equipo, ha comenzado diciendo directamente Noemí a los jóvenes. Yo sé que os suda lo que diga. Seguramente cuando acabe esta charla os levantaréis e iréis a comer, que es lo único que os interesa, añadía.

La directora entregaba a los jóvenes unos papeles que llevaban escritos algunos de los tuits con quejas de los seguidores del programa: Espero que no os suden estos diez tuits de vuestros fans que quiero que leáis en voz alta.

Tras conocer la opinión del público sobre su actitud, la directora se mostraba más dura que nunca: Si alguno no quiere permanecer aquí que coja la puerta y se vaya. Estoy cabreada y decepcionada. () La confianza que había puesto en vosotros se ha ido a la mierda absolutamente, aseguraba.

Noemí ha explicado a los concursantes que la decisión de abrir la puerta de los dormitorios más tarde vino a raíz de que tuvieran un mal comportamiento dentro de las habitaciones: Los ecologistas tirando papel por la ventana, tirando libros. Una gamberrada, pues bueno, no pasa nada. Pero qué encima os pongáis chulitos

Por su parte, Julia, casi entre lágrimas, ha querido defender su comportamiento y el de sus compañeros: Esto está fuera de contexto. Tenemos muchísima presión. Llevamos dos meses encerrados aquí pero los pasamos mal. No tenemos vacaciones, los domingos ensayamos. Y llega el sábado por la noche y nos volvimos locos

No me tienes que explicar cómo es este programa porque llevo 17 años haciéndolo, respondía tajante la directora, y les aseguraba: Os vais a ir a vuestra casa y no os va a ver nadie. Las firmas son un puto espejismo. Dejaos de hostias y sed vosotros mismos. Y no os controléis todo el puñetero día con las cámaras. A la gente no le hace gracia que digáis no digas eso, lo hablamos luego en la habitación (). La sensación que me da es que no amáis Operación Triunfo, zanajaba.