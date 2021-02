La nueva plataforma Paramount+ revivirá 'Frasier'

La televisión en 'streaming' sigue en auge, y dentro de poco desembarcará una nueva plataforma, Paramount+, que combinará series, películas un mes después de su estreno en cines, deportes y noticias en directo. El nuevo servicio, que unirá los clásicos del histórico estudio de Hollywood con el catálogo de Nickelodeon, revivirá también una de las grandes series de los años 90, la comedia 'Frasier'.

La nueva plataforma se inaugurará el próximo 4 de marzo en EEUU, Canadá y América Latina; a los países nórdicos llegará el 25 de marzo; a Australia, a finales de año, y próximamente (aún sin fecha por determinar) desembarcará en Europa.

En su catálogo de contenidos, Paramount+ incluirá más de 30.000 episodios de series, 2.500 películas y 1.000 eventos deportivos en directo, además de noticias las 24 horas del día.

Paramount+ revivirá uno de los grandes clásicos de la comedia, 'Frasier', la serie protagonizada por un maniático y esnob psiquiatra y locutor de radio (Kelsey Grammer) y que fue un 'spin-off' de la también famosa 'Cheers' y que se llevó cinco Emmy a la mejor comedia. El actor confirmó ayer en las redes que recuperará su icónico personaje.

La precuela de Bob Esponja

Además, la plataforma ofrecerá una nueva versión en 3D de la serie de animación 'Rugrats: aventuras en pañales'. La serie infantil no será el único formato que la inminente plataforma revivirá. Hay dos proyectos para recuperar 'Dora la exploradora' y 'Los padrinos mágicos' con actores de carne y hueso, mientras que la precuela en dibujos de 'Bob Esponja: la película' ya está finalizada y se estrenará el 4 de marzo en Estados Unidos.

Bajo el nombre 'Campamento coral', el filme contará la vida de la carismática esponja con 10 años mientras pasa el verano con sus amigos en un campamento de verano.

En el apartado de series, Paramount+ incluirá la oferta de Showtime y contará con conocidas ficciones como 'Dexter', 'Ray Donovan', 'The Affair', 'Your Honor', 'The Comey Rule' y 'Escape at Dannemora', así como conocidas franquicias para niños como 'Bob Esponja', 'Las Tortuga Ninja', 'Dora la exploradora' y 'La Patrulla Canina'. También estarán disponibles algunos de los 'realities' más famosos de MTV.

Las películas

Respecto al cine, La compañía lanzará sus grandes producciones, como 'Misión Imposible 7', 'Top Gun: Maverick' y 'A Quiet Place 2, directamente por 'streaming' 45 días después de su estreno en la gran pantalla.

Viacom CBS, propietaria de la marca, anunció ayer que el nuevo servicio tendrá dos planes en EEUU, uno de 4,99 dólares al mes y otro de 9,99. De momento, todavía no se sabe cuáles serán los precios en Europa.