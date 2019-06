Una nueva serie basada en la novela Dime quién soy

Movistar+ emprende su proyecto audiovisual más ambicioso con la adaptación de la exitosa novela de Julia Navarro, Dime quién soy. La primera gran apuesta internacional de la plataforma será una serie de nueve capítulos que recorre buena parte de la memoria histórica del siglo XX, desde la Segunda República hasta la caída del muro de Berlín, y que tiene a Amelia Garayoa como principal protagonista, una mujer que desafió las convenciones de su época y que se ve envuelta en una espiral de intrigas, mentiras, amor y espionaje y activismo político.

«Es un proyecto muy especial para nosotros» –declaró Domingo Corral, director de ficción original de Movistar+–. Nos sentimos unos privilegiados de poder trasladar a imágenes por primera vez la literatura de Julia Navarro. Es una de las grandes novelas escritas en español, que ha dejado una huella inolvidable en la memoria de millones de lectores y queríamos ser fieles al espíritu del libro».

UN DURO TRABAJO / Los responsables han reconocido que no ha sido fácil llegar hasta aquí. La propia Navarro no estaba muy convencida de convertir Dime quién soy en una serie. «Reconozco que ha sido bastante difícil, no sé cómo me han aguantado tanto y han tenido la suficiente paciencia ante mis dudas y mis resquemores. Trasladar mis palabras al lenguaje de la televisión me daba vértigo, y he tenido ataques de inseguridad continuos. Afortunadamente, al final han encajado todas las piezas».

La adaptación, que en un principio fue encargada a Fernando González Molina (director de Palmeras en la nieve), pasó por muchas etapas de incertidumbre, pero el productor y showrunner José Manuel Lorenzo nunca se desanimó a la hora de luchar para sacarla adelante. Finalmente, la llegada de Eduard Cortés (creador del largometraje de La vida de nadie) al frente de la dirección contribuyó a dotar de entidad y coherencia a una producción tan compleja (por la variedad de épocas que abarca, lugares en los que transcurre e idiomas en los que se habla), como a nivel de intimidad emocional.

En cualquier caso, todos han coincidido en que la serie no habría sido posible sin la participación de la que será su absoluta protagonista, Irene Escolar. Para Julia Navarro, era la única Amelia posible. «Siempre ha sido ella –afirmó–. Es una actriz llena de talento y sensibilidad que ha entendido a la perfección el personaje y ha contribuido de manera esencial a construirlo».

GRAN REPARTO DE ACTORES / Escolar se ha mostrado entusiasmada y muy agradecida por la oportunidad de liderar una serie de estas dimensiones. La actriz se ha convertido en una de las intérpretes jóvenes más respetadas gracias a su trayectoria teatral y, como ha explicado, toda la experiencia sobre las tablas durante estos años le ha servido para encarar este personaje, que le llega en el momento preciso, cuando está preparada para recibirlo y abordarlo con la complejidad que merece. «El viaje de Amelia es una búsqueda apasionante. Ocupa toda una parte de la historia contemporánea. Tengo la sensación de que voy a vivir toda una vida paralela a la mía. ¿Cuándo se tiene la oportunidad de hacer un recorrido tan grande a través de un solo papel?», explicó.

Además de Escolar, en el reparto de Dime quién soy también participan Oriol Pla (que encarna al revolucionario Pierre Comte), Pablo Derqui (el empresario Santiago Carranza), Pierre Kiwitt (el médico alemán Max von Schumann), Will Keen (el periodista Albert James) y Maria Pia Calzone (Carla). El rodaje comenzará el 17 de junio y se alargará hasta enero del 2020 en localizaciones de Madrid, Alicante y Budapest. La fecha para el estreno está prevista para finales del 2020.