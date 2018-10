Omar y Techi dan carpetazo a su relación: "Me siento utilizado"

La relación entre Omar y Techi en la casa de 'GH VIP 6' ha durado tan solo una semana. Tras la gala de anoche, en la que el ex de Isa Pantoja fue nominado disciplinariamente por un polémico comentario que indignó a los espectadores, los dos concursantes decidieron emprender caminos por separado tras protagonizar varios 'edredonings' durante los últimos siete días.

"Me ha dicho que está rayada por su ex novio. Yo le he dicho que entonces ella por su lado y yo por el mío", explicaba durante la madrugada de ayer Omar en una conversación con Asraf y Suso. "Me he dado cuenta de que me ha utilizado... Como soy ex novio de Isa, pues ella ha dicho: "Me voy a juntar con este gilipollas que encima es tonto perdido". Aunque fuera un juego de ella, podría haber disimulado un poco", añadía.

Por otro lado, Omar dejaba claro que, a su juicio, la actitud de Techi se debe a su nominación. De hecho, cuando Jorge Javier Vázquez comunicó la decisión, el plató rompió a aplaudir. "El mismo día que salgo nominado me da un hachazo. Ahora que a lo mejor me piro ya está, no le sirvo. Volverá a intentar algo con Asraf o Tony", señalaba el cantante en la conversación con sus compañeros.



Eso sí, Omar está convencido de que, en el caso de continuar en la casa, Techi volverá a acercarse a él: "Si me salvo, seguro que vuelve a estar detrás de mí. Psicológicamente estoy hundido, pero así me doy cuenta de qué tipo de persona es".