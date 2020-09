Las otras Veneno

Muchos actores y actrices dan vida en la serie Veneno a Cristina Ortiz; La Veneno, en sus diferentes etapas: el niño, el adolescente, el joven que inicia la transición, la trans que conoció el éxito de la televisión y el juguete roto que, tras pasar por la cárcel, malvivió de recuerdos hasta su misteriosa muerte. Jedet la interpreta cuando aún es Joselito, un joven homosexual que descubre que lo que quiere es ser mujer. Pero hay otras dos actrices 'trans', Daniela Santiago e Isabel Torres, que dan vida al icono en su etapa de esplandor y cuando esta ya está en pleno declive.

DANIELA SANTIAGO

Poseedora de un impresionante físico que se asemeja muchísimo al de La Veneno, esta malagueña de 38 años fue seleccionada en un casting para dar vida a la vedete cuando vivía su etapa de mayor esplendor físico y profesional. Para Daniela Santiago, que hasta entonces había realizado trabajos como modelo y gogó de discotecas, este era su primer papel en una serie. Y de la mano de Los Javis. Casi nada.

La oportunidad le llegó cuando ya había dejado atrás el mundo de la noche. "Estaba como maquilladora y peluquera en Málaga. Entonces una amiga de Barcelona me habló del casting". Y daba el perfil. "Si voy arreglada, y más cuando voy de morena, todos me dicen que me parezco a La Veneno", reconoce.

Y pensó que no perdía nada por intentarlo. Y" conseguir mi sueño de entrar en la televisión y trabajar como actriz". Santiago recuerda la primera vez que la vio. Fue en la tele. "Yo era pequeña. Me quedé con la boca abierta y fascinada. Y también mis hermanos", cuenta.

Unos años después, ya en Madrid, con casi 18, la conoció en Chueca. Y aceptó su propuesta de irse a vivir a su casa. Aunque, como "era una diva un poco esquizofrénica", según rememora, la convirtió en su cenicienta. "Tenía que dejarle la casa impoluta si quería salir". Nunca podría imaginar que 20 años después le acabaría cediendo la carroza que le llevaría a cumplir su sueño.

ISABEL TORRES

Con varios hitos a sus espaldas, como el de ser la primera candidata transgénero a Reina del Carnaval de Las Palmas y la primera canaria que en 1996 pudo adecuar su DNI a su identidad sexual --lo que le valió protagonizar una portada de la revista Interviú--, la canaria Isabel Torres, de 50 años, tiene ya un nutrido currículum en la televisión. Ha participado como tertuliana en Channel N 4, El programa de Ana Rosa y DEC y presentó el espacio veraniego de A-3 TV en Canarias Nos vamos pa la playa. En el cine tuvo un papel secundario en la película Fotos. Además, es empresaria y activista LGBTI.

La actriz interpreta a La Veneno en su etapa de declive, cuando nada quedaba de aquel imponente físico que le había caracterizado. Para ello, Torres se vio obligada a modificar el suyo. "Tuve que engordar 20 kilos de mi peso real. Lo hice con un nutricionista para poder recuperarlo luego", explica. También su rostro cambió. "Me procuraron una prótesis dental para tener el labio hinchado, con lo que se me iba la voz. Pero en cámara quedaba espectacular", dice. Otro de los retos fue lograr el particular acento almeriense de la vedete, siendo ella canaria. Y también lo superó.

Pero la fatalidad de La Veneno pareció salpicarle. El estado de felicidad en el que vivía con su trabajo en la serie se truncó en marzo cuando descubrió que sufría un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos. Contra él está luchando.