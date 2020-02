'Outlander': amor, viajes en el tiempo y una boda

Después de guerras, separaciones familares y unos cuantos viajes en el tiempo, el clan Fraser regresa este lunes 17 de febrero a Movistar+ Series (dial 11) con el estreno de la quinta temporada de 'Outlander'. La serie creada por Ronald D. Moore ('Battlestar Galactica', 'Electric dreams') y basada en los 'best-sellers' de la escritora estadounidense Diana Gabaldon vuelve con 12 nuevos episodios ambientados en Carolina del Norte, lugar donde la familia de Jamie (Sam Heughan) se asentó en la anterior entrega, ya reunificada tras la llegada de Brianna (Sophie Skelton) y Roger (Richard Rankin) al siglo XVIII.

La boda de esta última pareja será el punto de inicio de los nuevos capítulos, que abordan el quinto libro de la saga de Gabaldon, 'La cruz ardiente'. "Si el tema del año pasado fue sobre la construcción del hogar, este nos planteamos qué estarías dispuesto a hacer para proteger ese hogar y a tu familia", comenta Matt Roberts, productor ejecutivo, durante el rodaje de la serie en Glasgow. Aunque la acción se trasladó la anterior temporada desde Escocia al Nuevo Mundo, las Tierras Altas continuarán presentes en la ficción a través de algunos 'flashbacks' sobre el pasado de Jamie, tal y como revela el propio Roberts.

Los Fraser, convertidos ya en abuelos, se verán inmerso en la rebelión de las colonias estadounidenses contra el Imperio británico, con Jamie debatiéndose entre su lealtad a los casacas rojas o a su padrino, Murtagh (Duncan Lacroix), al que el gobernador le ha ordenado capturar y matar. Mientras, Claire (Caitriona Balfe) abre un consultorio médico en el que contará como ayudante con Marsali (Lauren Lyle), la mujer de Fergus (César Domboy), que seguirán ampliando la familia.

LA SOMBRA DE BONNET

A pesar de la reconciliación de Brianna y Roger, el espectro de Stephen Bonnet (Ed Speleers), el hombre que violó a la hija de los Fraser, seguirá acechando a la pareja, que se enfrenta también a las dificultades del profesor por hacerse valer en un tiempo (el siglo XVIII) que no es el suyo. "Lo que pasa es que no estaban destinados a quedarse en esa época, pero todas las tragedias que les ocurrieron la temporada pasada les llevaron a quedarse atrapados en este siglo porque no pueden viajar hasta saber si su bebé puede hacerlo también", explica Tonia Graphia, guionista y productora ejecutiva.

Con una sexta temporada ya confirmada, Gabaldon sigue proporcionándole material a la serie: tiene escritas ocho novelas y este año se espera la publicación de la novena, que puede ser una buena alternativa para los fans que quieran adelantarse a la serie. Porque, tal y como señaló Sam Heughan en el rodaje, puede que la espera para el estreno de la sexta temporada se alargue. "No estoy seguro de las fechas exactas en este momento, pero creo que podría ser lo mismo que el año pasado" (es decir, otra vez de unos 12 meses).