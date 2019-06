Paquita se reinventa

Paquita Salas vive a partir de hoy un nuevo comienzo. Después de verse forzada a cerrar su agencia en el final de la segunda temporada de la serie, la representante más castiza del panorama catódico regresa a Netflix con una tercera tanda de seis episodios centrados en «la reinvención y las segundas oportunidades». «Es una temporada más luminosa y esperanzadora, en la que Paquita va a tener que asumir sus errores y enfrentarse a un mundo nuevo representado por las redes sociales, el mundo de los influencers y Twitter», resume Javier Calvo, uno de sus creadores junto a la otra mitad de los Javis, Javier Ambrossi.

La serie vuelve a tirar de la comedia para sacar punta al show business español con la misma frescura, y con constantes referencias «a nuestra cultura, a nuestros iconos, a nuestra propia historia, a la historia de la tele y del entretenimiento», explica Ambrossi, para quien los nuevos episodios «son un homenaje a todas las supervivientes de esta profesión tan ingrata que rodea a la interpretación, ya sea directoras, representantes y actrices».

Esa referencia a los iconos es la que dio pie a la entrada de Terelu Campos, el fichaje estrella (junto al de Isabel Pantoja para la sintonía), que ya hizo una fugaz aparición en el desenlace de la anterior entrega. «Lo de Terelu nació como todo lo que hacemos nosotros, de un chiste. Cuando Magüi se separa de Paquita y tiene que buscar un trabajo nuevo, pensamos que sería muy divertido que su jefa fuera Terelu después de todas las comparaciones que se habían hecho de Paquita y ella», señala Calvo.

La excolaboradora de Sálvame, que interpreta a Bárbara Valiente, la dominante directora de un showroom que provee de ropa de fiesta a las actrices, no puede estar más agradecida. «Cuando los Javis me llamaron para decirme que tenían un personaje para mí casi me muero del gusto y la alegría», reconoce.

Su personaje también sirve para que Magüi tenga que volar sola por primera vez, lejos de su querida Paquita (Brays Efe). «En esta temporada, los Javis indagan de forma más profunda sobre cómo se sienten los personajes, y eso está muy bien para que la serie no se quede solo en el humor, aunque la comedia sea algo maravilloso que tiene que estar para curar toda esa parte más emocional», señala Belén Cuesta, la actriz que da vida a la insegura Magüi.

Incluso hay un episodio dedicado enteramente a ella. «Era una cuenta pendiente que teníamos con Magüi, que es el 50% de la serie, y con Belén. Y era también una forma de amplificar la serie y no solo hablar del mundo de la interpretación, sino también del de la moda», recalca Ambrossi.

Los cameos de caras conocidas volverán a ser múltiples: Lydia Bosch, Macarena García, Irene Escolar, Úrsula Corberó, Famous y Miki (de OT)... Pero los exprofesores de la Academia de triunfitos, que deciden todo el cásting y les llaman «uno por uno», recalcan que la participación de famosos (haciendo de sí mismos o no) no es lo más importante de la serie, aunque ayuda a hacerla realista. «El personaje de Paquita es el que nos guía para decidir si tiene que salir alguien conocido o no».