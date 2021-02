Pedro Pascal y Bella Ramsey encabezan la adaptación del videojuego "The Last of Us"

Nueva adaptación de un videojuego tras los intentos, más o menos acertados, de las versiones para la gran pantalla de 'Super Mario Bros' (1993), 'Street Fighter' (1994) 'Tomb Raider' (2001), 'Resident Evil' (2002) o 'Hitman' (2007), entre otros. En esta ocasión, Craig Mazin, el creador de "Chernobyl" (2019), está preparando para la plataforma HBO la adaptación televisiva del popular y exitoso videojuego The Last of us?, con los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas.

View this post on Instagram A post shared by The Last of Us™: Part II (@thelastofusgame)

"Estamos emocionados de tener a Bella en la familia de 'The Last of Us'! (...). Ah! Y ahí va la otra mitad. Entusiasmados de tener a Pedro a bordo de nuestra serie!", escribió hoy en Twitter Neil Druckmann, el máximo responsable del videojuego y que trabajará a cuatro manos con Mazin en esta serie.

"The Last of Us" es un famoso videojuego posapocalíptico que se presentó en 2013 y que causó sensación en la consola PlayStation. La muy esperada secuela de este título, "The Last of Us Part II", se publicó el pasado junio y en 2020 se llevó el premio al juego del año en los Game Awards, "los Óscar de los videojuegos".

Pedro Pascal dará vida en la serie a Joel, mientras que Bella Ramsey ('La materia oscura', 'Resistance') interpretará a Ellie. El chileno de 45 años nacionalizado estadounidense y la joven actriz británica de 17 años tienen un pasado en común ya que ambos participaron en "Juego de Tronos" (2011-2019). Pascal encarnó en ese fenómeno de la pequeña pantalla a Oberyn Martell, mientras que Ramsey se ocupó de Lyanna Mormont, un pequeño papel que, sin embargo, maravilló a los fans de "Juego de Tronos" hasta convertirse en uno de los personajes favoritos del público.

View this post on Instagram A post shared by The Last of Us™: Part II (@thelastofusgame)

"The Last of Us" será un enorme paso en la carrera de Ramsey, mientras que para Pascal esta serie consolidará su estatus como uno de los nombres de moda en Hollywood. El año pasado estrenó la segunda temporada de 'The Mandalorian', la aclamada y muy exitosa serie de 'Star Wars', que supone el primer proyecto televisivo no animado de la saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas.

El intérprete latino, que había saltado a la fama por 'Narcos' (2015-2017), también destacó en 2020 por ser uno de los villanos de 'Wonder Woman 1984', la secuela de 'Wonder Woman' (2017) que lideraron Gal Gadot como estrella y Patty Jenkins como cineasta. También tuvo tiempo en 2020 para probar suerte en el cine familiar e infantil con 'Superniños', una película del director latino Robert Rodríguez para Netflix.

Coproducción

"No puedo creer que podamos hacer equipo con uno de mis guionistas favoritos (por Craig Mazin) para llevar el viaje de Ellie y Joel a HBO", dijo Druckmann en la presentación del proyecto en marzo del año pasado.

Mazin, quien cosechó un enorme éxito con la serie limitada 'Chernoby', será guionista y productor ejecutivo en este nuevo proyecto para la pequeña pantalla. Entre otros premios, la ficción de HBO se llevó los galardones a la mejor serie limitada en los Globos de Oro y los Emmy. "Neil Druckmann es sin duda el mejor narrador trabajando en el medio de los videojuegos", aseguró Mazin en marzo de 2020.

"Tener la oportunidad de adaptar su sobrecogedor trabajo artístico ha sido un sueño para mí durante años, así que me siento muy honrado de hacerlo con Neil como socio", agregó.

Este proyecto televisivo sobre "The Last of Us"es una coproducción de Sony Pictures Television en asociación con PlayStation Productions, compañía que, de este modo, se adentrará por primera vez en el mundo de las series.