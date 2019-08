Por 13 razones estrena temporada con otra muerte

Netflix estrena hoy la tercera temporada de la controvertida serie Por 13 razones, la penúltima, porque la cuarta será la final. En los nuevos 13 capítulos habrá otra muerte. ¡Ojo, spoiler!. Quien aún no sabe quién es y no quiera saberlo, que pase al siguiente párrafo. Para los que no pueden esperar, se trata del violador de Hannah Baker y Jessica Davis, Bryce Walker, que será asesinado, y el resto de protagonistas parece estar involucrado.

Para quienes desconocen de qué va la serie, algo extraño, porque el que cuente la historia de una adolescente (Hannah Baker) que se quita la vida (en una escalofriante escena que duraba nada menos que tres minutos) ha generado una intensa polémica. La razón: la influencia que podría tener en los jóvenes «glamurizar el comportamiento suicida».

En el tráiler lanzado como adelanto de esta nueva temporada se escucha una voz en off decir: «Los chicos del Liberty High están conectados por sus secretos». Y el principal puede ser quién es es el culpable de ese asesinato. También se ha podido saber que a Hannah ya no le dará vida (es un decir) la actriz Katherine Langford.

Y que, dos años después del estreno, Netflix había decidido suprimir la polémica escena del suicidio de la protagonista con que se iniciaba la primera temporada. En su lugar, aparece otra (tras recortar la original), con la chica mirándose al espejo y, acto seguido, la reacción de sus padres al hallarla muerta.

Basada en el libro homónimo (que provocó una enorme controversia), la serie narra la historia de una adolescente (Hannah Blake, interpretada por Katherine Langford) que, tras morir, deja 13 cintas de casete en las que describe las razones de su suicidio. Netflix decidió eliminar las escena del suicidio del último episodio por la presión social.