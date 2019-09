Premios Emmy: la lista completa de ganadores

"Juego de tronos" ganó el Emmy a la mejor serie dramática en la 71 edición de los premios más importantes de la televisión, que se ha celebrado en Los Ángeles (EE.UU.).

La superproducción de fantasía épica de HBO confirmó así los pronósticos que la situaban como rival a batir y se impuso en este apartado a las también nominadas "Killing Eve", "Better Call Saul", "El guardaespaldas", "Ozark", "Pose", "Succession" y "This is Us".

Se trata del cuarto reconocimiento a la mejor serie dramática para "Juego de tronos", un galardón con el que iguala los récords de las también cuádruples ganadoras en esta categoría: "Canción triste de Hill Street", "La ley de Los Ángeles", "Mad Men" y "El ala oeste de la Casa Blanca".

LISTA COMPLETA DE GANADORES:

Mejor actriz de reparto en serie cómica: Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Mejor actor de reparto en serie cómica: Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Mejor guión de comedia: "Fleabag"

Mejor dirección de serie de comedia: "Fleabag"

Mejor actor de comedia: Bill Hader ("Barry")

Mejor actriz de comedia: Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

Mejor programa de competencia: "Rupaul"

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película: Patricia Arquette ("The Act")

Mejor dirección de serie limitada: Johan Renck ("Chernobyl")

Mejor actor de reparto en serie limitada o película: Ben Whishaw ("A Very English Scandal")

Mejor guión de serie limitada o película: "Chernobyl"

Mejor actor en serie de edición limitada/ película para TV: Jharrel Jerome ("When They See Us")

Mejor película para TV: "Bandersnatch / Black Mirror"

Mejor actriz en serie de edición limitada/ película para TV: Michelle Williams

Mejor serie de edición limitada: "Chernobyl" (HBO)

Mejor programa de sketches: "Saturday Night Live" (NBC)

Mejor actor de reparto en serie dramática: Peter Dinklage ("Game Of Thrones")

Mejor guión de serie de serie dramática: "Succession"

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Julia Garner ("Ozark")

Mejor actor principal en serie dramática: Billy Porter ("Pose")

Mejor dirección en serie dramática:"Ozark"

Mejor actriz principal en serie dramática: Jodie Comer ("Killing Eve")

Mejor serie cómica: "Fleabag" (Prime Video)

Mejor serie dramática: "Game Of Thrones" (HBO)