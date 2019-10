Primer tráiler del nuevo 'spin off' de 'The walking dead'

El nuevo 'spin-off' de 'The Walking Dead' aún no tiene ni título ni fecha de estreno, pero ya tiene su primer tráiler. La nueva serie de la cadena AMC se desarrolla en el mismo universo de personajes que la 'madre' de la saga, cuya novena temporada concluyó el pasado 31 de marzo, y de su primer 'spin-off', 'Fear the Walking Dead', que ya ha renovado para una sexta temporada.

Por lo que se puede ver en el vídeo, la serie estará protagonizada por un grupo de adolescentes y se desarrollará una década después del Apocalipsis.

Según ha explicado el cocreador de la serie Scott Gimple a 'The Hollywood Reporter', la nueva entrega explorará cómo los jóvenes protagonistas que han pasado toda la vida a salvo de los caminantes tendrán que enfrentarse por primera vez a una realidad de los más siniestra.

UN NUEVO MUNDO

"Han crecido en el apocalipsis. Son conscientes de los caminantes, pero no han interactuado con ellos. Han estado viviendo más allá de las paredes, y eso hace que cualquier viaje que tengan que hacer sea increíblemente peligroso (...) Pero deberán dejar este lugar seguro y luchar por la supervivencia", adelantó Gimple en el escenario del Comic Con de Nueva York, que añadió que la nueva serie presentará "un mundo nuevo".

La nueva entrega, cuyo estreno está previsto para una fecha indeterminada de la próxima primavera, estará protagonizada por Aliyah Roberts, Annet Mahendru, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortarella.

Aún no está claro si algún personaje de la original 'The Walking Dead' o de 'Fear the Walking Dead' tendrá un papel en este nuevo 'spin-off'. Gimple sugirió que un cruce entre la nueva serie y las ya existentes "no solo es probable, sino que es inevitable".