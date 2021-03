La pulla de Candela Peña a 'El hormiguero'

Candela Peña visitó este lunes 'La resistencia' de Movistar+, el programa de David Broncano en el que colabora, y le dio un buen 'zasca' a otro de los presentadores de magacines más famosos del país: Pablo Motos.

Nada más entrar en el plató del programa del canal #0 al ritmo de la música del 'late show', la actriz de 'La boda de Rosa' y 'Hierro' hizo referencia al estilismo que lucía anoche: "Este pantalón lo usé en la primera entrevista de la primera temporada de 'Hierro', que fue a 'El hormiguero'", comentó, citando su visita al programa de Motos el 4 de junio del 2019. "Estaba grabado, lo dije en 'La resistencia' y ese hombre (refiriéndose a Motos) cortó el grifo. No pasa nada, no pasa nada", comentó, entre las risas de Broncano y del público presente.

La también protagonista de 'Princesas' y 'Torremolinos 73' siguió hablando de su 'look y explicó que cuando llevó a 'El hormiguero' el pantalón en cuestión era prestado, pero que casi dos años después ya es suyo: Lo llevé en la primera entrevista de la primera temporada de la serie 'Hierro', de la que Movistar está emitiendo ahora la segunda temporada y lo quería traer en la última de la nueva.

Me lo prestó una marca que con el coronavirus tuvo que cerrar y, al vender las cosas más baratas, por eso me lo he podido comprar, porque son carísimos, narró la actriz.