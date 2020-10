Quibi cierra su servicio a los siete meses de su lanzamiento

Siete meses ha durado la aventura de Quibi, la plataforma de contenidos que nació con la pretensión de ser la alternativa de vídeos cortos en 'streaming' para móviles. En una carta abieta, la plataforma audiovisual ha confirmado este jueves, 22, su cierre definitivo reconociendo no haber "tenido éxito" en su intento de "crear la siguiente generación de contadores de historias".

La premisa de Quibi era ofrecer contenido rápido, corto y a través del móvil. Un nuevo formato de películas y series, de alto presupuesto, en episodios de hasta 10 minutos adaptados a los nuevos hábitos de consumo con la secreta intención de desbancara a gigantes como Netflix.

Sin embargo, siete meses después de su lanzamiento, Quibi echa el cierre definitivo, algo que ha comunicado en un comunicado a sus "empleados, inversores y socios que creyeron en Quibi y lo hicieron posible".

CARTA ABIERTA

"Empezamos con la idea de crear la siguiente generación de contadores de historias y gracias a vosotros fuimos capaces de crear y ofrecer la mejor versión de lo que imaginamos que Quibi sería", comienza el comunicado. "Por ello, es muy duro tener que anunciar hoy que cerramos el negocio y estamos viendo la manera de vender tanto su contenido como sus activos tecnológicos".

"Quibi -continúa- era una gran idea y no había nadie que quisiera que esto saliera adelante más que nosotros. Nuestro fracaso no ha sido por no haberlo intentado; hemos probado y consumido todas las opciones posibles (para evitar el cierre)".

Los responsables de la plataforma reconocen en la carta que "a pesar de los intentos", Quibi "no ha tenido éxito", algo que achacan a dos posibles razones: por un lado, que la idea no fuera "suficientemente fuerte para justificar un servicio de streaming independiente" y, por otro, no haber aparecido en el "momento oportuno".

El servicio de 'streaming 'exclusivo para móviles ha lidiado con varios problemas desde que se lanzara el pasado mes de abril, entre ellos un bajo número de suscriptores, escasas descargas y una denuncia interpuesta contra ellos por la compañía de video interactivo Eko, respaldada por Elliott Management.

DISCULPAS

Tras los rumores y un artículo publicado ayer en el 'Wall Street Journal' afirmando el cierre, ha sido este jueves cuando la plataforma ha hecho público el comunicado firmado por el fundador Jeffrey Katzenberg y la CEO Meg Whitman.

"Todo lo que nos queda", dicen en el párrafo final, "es ofrecer una profunda disculpa por la desilusión y por haberos decepcionado. No podemos agradeceros suficiente que hayáis estado junto y por nosotros en cada etapa de este camino".

Con un coste de cinco dólares con publicidad y ocho sin, Quibi ofrecía episodios y cortos de entre 5 y 10 minutos, diseñados para ser vistos desde el móvil por un espectador que no tuviera demasiado tiempo.