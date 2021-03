Rozalén en 'El hormiguero': "Planté a Alejandro Sanz por una lavadora"

Rozalén es una mujer que siempre se ha caracterizado por su cercanía en las entrevistas, cosa que corroboró ayer en su visita a 'El hormiguero' de Antena 3, donde acudió a presentar su gira (de junio a diciembre) y el videoclip de 'Que no, que no', tema que recientemente le reportó el Goya a la mejor canción original por 'La boda de Rosa'. La cantante albaceteña aprovechó su visita al programa de Pablo Motos para enseñar la estatuilla y hacer una confesión sobre Alejandro Sanz, uno de los artistas que más admira: "Lo dejé plantado por poner una lavadora", explicó, provocando las risas del público del plató.

.@RozalenMusic nos canta a capela “El día que yo me muera”. No te pierdas el fragmento inédito en el Instagram de Pablo Motos #RozalénEH pic.twitter.com/SBpysCFaAW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 16, 2021

Precisamente, el autor de 'Corazón partío' también aspiraba al Goya este año por la canción principal de la película 'El verano que vivimos', pero al final fue Rozalén la que se llevó el 'cabezón' a casa. "Esto no ha sido ganarle a nadie y yo pensaba, evidentemente, que se lo iba a llevar él, que es mi maestro", admitió la artista sobre el hecho de competir con Sanz. "Chúpate esa, Alejandro! Te tendrás que aguantar!", gritaron con sorna las hormigas Trancas y Barrancas ante el rubor de Rozalén.

Viaje a México

"Se ha portado tan bien conmigo desde el principio, que lo quiero celebrar con él", recalcó la artista recordando su amistad con el intérprete de 'Pisando fuerte' y 'Viviendo deprisa'. Su agradecimiento sirvió para que Motos le lanzara una pregunta: "¿Es verdad que le dejaste tirado por tender una lavadora?". "Le dejaste con el corazón tendío", bromeó el presentador.

Rozalén narró entonces la anécdota. "Un día estábamos hablando en su casa y me invitó a cenar. Yo entré en colapso, porque cuando soy muy fan de la gente la lío parda...", comenzó. "Es verdad que yo había puesto una lavadora por la mañana y cuando me dijo que me quedara a cenar le contesté que me tenía que ir porque la ropa me iba a coger olor. Es así de triste", rememoró. "Sé que los fans de Alejandro van a decir que soy tontita perdida, pero me iba a México al día siguiente y me fui a tender la ropa", se justificó ante las estupefacción de Motos.