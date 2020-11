Scooby Doo se queda huérfano: muere Ken Spears, su cocreador

Scooby Doo, el miedoso gran danés experto en desentrañar misterios, se ha quedado huérfano. Ken Spears, uno de los creadores del famoso can animado, ha muerto a los 82 años por complicaciones relacionadas con la demencia que padecía. El pasado mes de agosto también falleció Joe Ruby, su otro 'padre'.

"Ken será recordado por su ingenio, su capacidad narrativa, su lealtad familiar y su fuerte ética de trabajo. Ken no solo dejó una gran huella en su familia, sino que también ha influido en las vidas de muchos como cocreador de Scooby-Doo. Fue un modelo para nosotros durante su vida y seguirá viviendo en nuestros corazones", ha declarado en un comunicado Kevin Spears, su hijo.

Nacido el 12 de marzo de 1938 en Los Ángeles, Spears conoció a Ruby en 1959 y ambos fueron los responsables de crear la mítica ficción del perro parlanchín en 1969 para los estudios Hanna-Barbera, donde también trabajaron en formatos como 'Dinamita, el perro maravilla', 'Alvin y las ardillas' y 'Mandibulín'.

Allí estrenaron en 1969, a través del canal CBS, la serie de animación 'Scooby-Doo, Where Are You!', en un momento en el que el público se quejaba de la violencia presente en los dibujos infantiles. Misterios paranormales y fenómenos sobrenaturales protagonizaban las aventuras del grupo de amigos formado por Scooby Doo, Freddie, Daphne, Velma y Shaggy. La ficción continuó con secuelas como 'The New Scooby-Doo Movies' y 'The Scooby-Doo Show'.

SERIE DE CULTO

Durante sus más de cuatro décadas en antena la ficción creada por Spears y Ruby se ha convertido en una serie de culto para varias generaciones recibiendo diversos reconocimientos, entre ellos nominaciones a los Premios Emmy y los Premios Daytime y dos nominaciones consecutivas a los Kids Choice Awards del canal infantil Nickelodeon.

La revista estadounidense 'TV Guide' situó a la serie en el puesto 22 de su lista de los 50 mejores personajes de dibujos animados de todos los tiempos y la quinta mejor serie animada de todos los tiempos, en su lista de las 60 mejores caricaturas de la historia. Entre los años 2004 y 2005, 'Scooby-Doo' tuvo el récord mundial Guinness como la serie animada con mayor número de episodios emitidos.