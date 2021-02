Las series clave para la semana del 1 de marzo

Esta semana podemos sumergirnos (si todavía no lo hemos hecho) en la explosiva ficción coreana, de la que aquí proponemos diez ejemplos recientes a considerar. O tantear alguna de nuestras apuestas adicionales.

1. 'The walking dead (T10)': los episodios que faltaban

Buenas noticias para quienes todavía, a pesar de todo, siguen viendo (y creyendo en) 'The walking dead': los últimos episodios de su décima temporada empiezan a emitirse en nuestro país la próxima semana. En el primero de ellos, el n 148! de la serie, Maggie (Lauren Cohan) regresa al grupo de supervivientes con una historia que no tiene ánimo de compartir, y lucha junto a Daryl (Norman Reedus) contra una amenaza furtiva posiblemente ligada a Los Segadores. FOX, lunes, día 1.

2. 'Shadow lines': un acierto de la televisión finlandesa

Cada vez hay menos excusas para no adentrarse en 'Shadow lines', intenso 'thriller' sobre espías finlandeses y agentes de la KGB. Tras su reciente estreno bajo demanda en SundanceTV, la primera temporada podrá verse en Filmin desde el martes. Situada en la Finlandia de los cincuenta, sigue los pasos de Helena (Emmi Parviainen), estudiante reclutada para un grupo especial que lucha por preservar la independencia del país frente a los avances de Estados Unidos y la Unión Soviética. Filmin, martes, día 2.

3. 'No grites': pesadillas en formato reducido

Echar un vistazo a la miniserie argentina de terror 'No grites' no supone un gran riesgo: sus capítulos solo duran diez minutos. Pero también avisamos que algunas cosas, una vez vistas, no pueden dejar de verse, y esta serie viene con ganas de impactar. Cada capítulo muestra un suceso sobrenatural en la misma casa antigua a lo largo de varias décadas. Tras cada episodio, Dark emitirá una película de terror latina. Dark, desde el martes, día 2.

4. 'Pacific Rim: Tierra de nadie': mitología reanimada con estilo 'anime'

A falta de una tercera entrega de imagen real de 'Pacific Rim', bien está una serie estilo 'anime' que continúe la historia. Desarrollada por Craig Kyle (guionista de Marvel) y Greg Johnson, 'Pacific Rim: Tierra de nadie' cuenta la odisea de dos hermanos que rehabilitan un jaeger (esos robots gigantes de la saga) para buscar a sus padres desaparecidos. La animación corre a cargo de la compañía japonesa Polygon Pictures, celebrada por su trabajo en 'TRON: La resistencia' y 'Star Wars: La Resistencia'. Netflix, jueves, día 4.

5. 'X Company': campamento para espías aliados

Cn algo de retraso, seis años después de su estreno, nos llega el drama de espionaje 'X Company', inspirado en el conocido como X Camp, instalación de entrenamiento para espías aliados que se fundó a orillas del lago Ontario durante la segunda guerra mundial. En la serie, cinco reclutas (Dustin Milligan, Connor Price, Évelyne Brochu, Warren Brown y Jack Laskey) se enfrentan a una operación que tan solo puede salir bien si trabajan en equipo. AXN, desde el jueves, día 4.