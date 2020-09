Las series clave para la semana del 14 de septiembre

Esta semana podremos volver a entrar en la oscura imaginación de Dennis Kelly, creador de 'Utopía', con 'El tercer día', protagonizada por Jude Law y Naomie Harris. Pero aquí no acaban los estrenos importantes: con propuestas como las de abajo, limitar el contacto social no resulta tan, tan duro.

Explorando las primeras veces

En su primera serie, el cineasta Luca Guadagnino vuelve a recorrer parajes temáticos de su celebrada 'Call me by your name', como el duro tránsito de la adolescencia a la edad adulta y el poder de los primeros amores. El alienado Fraser (Jack Dylan Grazer, el joven Eddie Kaspbrak de 'It') se muda con sus madres (Chloë Sevigny, Alice Braga) a una base militar estadounidense en Italia. Allí se siente atraído por la seria y misteriosa Caitlin (Jordan Kristine Seamón). HBO, desde el martes, día 15.

Torpedos preparados

La primera temporada de 'Das boot: El submarino', secuela (que no remake) del clásico antibélico de 1981, fue la serie más vista del 2019 en AMC en España. Ahora llega sus prometedores nuevos episodios, en los que el experto en drama histórico Colin Teevan ('Rebellion', 'Resistance') toma las riendas como guionista. Tenemos nuevo comandante en el U-612: Ulrich Wrangel (Stefan Konarske), sobre quien recae la misión de perseguir a un posible desertor (Clemens Schick). AMC, desde el jueves, día 17.

Lo duro de ser joven superespía

El director Andreas Prochaska quedó agotado tras dirigir la primera temporada de 'Das boot: El submarino' (no repite en la segunda), pero su siguiente proyecto no queda lejos de aquel en cuanto a tensión y oscuridad, a pesar de basarse en una saga literaria juvenil. Adaptación de los 'best-sellers' de Anthony Horowitz por Guy Burt ('Los Borgia'), 'Alex Rider' nos recuerda que no, ser un superespía adolescente no es todo alegría y gadgets. Movistar Series, desde el jueves, día 17.

Las raíces del mal

El trabajólico productor Ryan Murphy sigue explorando y revisando los mitos de Hollywood, esta vez más bien Nuevo Hollywood, en la inquietante 'Ratched', historia de orígenes de la enfermera jefe de 'Alguien voló sobre el nido del cuco'. Sarah Paulson, actriz fetiche de Murphy, saca su cara más perturbadora para dar vida a una versión más joven del personaje que Louise Fletcher hiciera leyenda en 1975, de la mano de Milos Forman. Son ocho horas de terror y suspense con estética barroca. Netflix, viernes, día 18.