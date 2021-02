Las series clave para la semana del 8 de febrero

Una vez conocidas las historias de enfermedad –pero, sobre todo, vida– de la emotiva 'Vitals' y seguido el curso de la amistad femenina en el centro de 'El baile de las luciérnagas', esta semana podemos sumergirnos en propuestas de lo más diversas. Debajo, nuestras cinco apuestas.

1. 'Nudes': cuidado con lo que compartes

Coincidiendo con el Día Internacional de Internet Segura, SundanceTV estrena 'Nudes', drama noruego sobre la (falta de) intimidad en la era de Snapchat y Tinder. Nueve capítulos repartidos entre las historias de varios adolescentes, Sofia, Viktor y Ada, enfrentados a problemas ligados a la sexualidad y la red. SundanceTV, desde el martes, día 9.

2. 'The split (T2)': abogadas (por fin) en familia

Llega a nuestro país la segunda temporada de 'The split', el drama judicial y familiar de Abi Morgan ('The hour') conocido como la respuesta británica a 'The good wife'. Hannah (Nicola Walker), su hermana Nina (Annabel Scholey) y su madre Ruth (Deborah Findlay) ya no trabajan en bufetes rivales, sino juntas, bajo el paraguas de Noble Hale Defoe. Filmin, martes, día 9.

3. 'Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil', lugares para evitar

Además de grandes documentales musicales (sobre Metallica o Paul Simon), Joe Berlinger ha filmado importantes proyectos 'true crime' desde los noventa. Tras 'Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy', repite en Netflix con esta serie antológica sobre misterios y crímenes y los lugares donde sucedieron. Primera parada: el hotel Cecil de Los Ángeles. Netflix, miércoles, día 10.

4. 'Riverdale (T5)', el reencuentro siete años después

Momento capital para los fans de 'Riverdale': llega el esperado episodio de los siete años adelante en el tiempo, los transcurridos desde la graduación de los protagonistas. Al parecer, Archie (KJ Apa) ha estado en el ejército; Betty (Lili Reinhart) se ha entrenado para ingresar en el FBI, y Jughead y Veronica (Camila Mendes) regresan, al parecer, con nuevas parejas. Movistar+, jueves, día 11.

5. 'Little birds', sensualidad 'arty' por San Valentín

Starzplay estrena por San Valentín esta adaptación de 'Pajaritos', la colección de relatos eróticos de Anaïs Nin. Creada y dirigida por la polifacética artista Sophia Al-Maria, cuenta con la gran Juno Temple ('Killer Joe', primera temporada de 'Dirty John') como Lucy Savage, la joven que se entrega a la vida subterránea de Tánger después de sentir la displicencia de su marido Hugo (Hugh Skinner). Starzplay, domingo, día 14.