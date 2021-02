Las series que no te puedes perder en febrero

Febrero del 2021 viene marcado por el aterrizaje en Disney+ de Star, la sexta marca de la plataforma de 'streaming' (junto a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic), con nuevas ficciones como 'Big Sky' y 'Con amor, Víctor' y clásicos como 'Anatomía de Grey', '24', 'Perdidos', 'Expediente X', 'Cómo conocí a vuestra madre', 'Prison break' y 'Mujeres desesperadas'. Entre las novedades, también hay bastante producción 'made in Spain', con las segundas temporadas de 'Hierro' y 'Hache', el 'reboot' de 'El internado' y la serie de época 'La cocinera de Castamar'.

LA INFAMIA. Día 2. Filmin

Miniserie británica ganadora del BAFTA que reconstruye un caso real que estremeció al Reino Unido en el 2012 y que puso en tela de juicio la profesionalidad de la policía: la tardía desarticulación de la red de abuso sexual de menores de Rochdale. Está centrada en la historia de tres de las 47 víctimas, y aborda la sospecha de que las autoridades no actuaron a tiempo por temor a ser tachadas de racistas, ya que la banda de pederastas estaba integrada por hombres de origen paquistaní.

DEVILS. Día 3. Movistar+

En el competitivo y despiadado mundo de las finanzas, no hay que fiarse de nadie. Ni de tu mentor. Es lo que plantea esta serie de 10 episodios basada en el 'best-seller' de Guido Maria Brera 'I Diavoli', en cuyo reparto aparece el 'Doctor Macizo' de 'Anatomía de Grey', Patrick Dempsey, y una de las catalanas más internacionales, Laia Costa ('Foodie love', 'Cites'). El ambicioso jefe de operaciones de uno de los bancos de inversión más importantes del mundo (Alessandro Borghi) ve cómo su jefe le da la espalda cuando se ve envuelto en un escándalo. Una 'hacker' argentina (Costa) se convertirá en su aliada.

HACHE. Día 5. Netflix. Temporada 2

Un año después de acabar con el reinado de Malpica (Javier Rey), Hache (Adriana Ugarte) tiene que convencer al gánster Lucky Luciano de que puede hacerse cargo del lucrativo negocio de la heroína en la Barcelona de los años 60. Aunque ya se cameló al gánster en Marsella, hay más gente que ansía su nuevo puesto. El inspector Vinuesa (Eduardo Noriega) seguirá con el ojo puesto en la mujer que le descolocó desde su primer encuentro y que ha puesto su profesionalidad en entredicho.

LITTLE BIRDS. Día 14. Starzplay

Adaptación a la pequeña pantalla de la colección de relatos cortos eróticos de Anaïs Nin, ambientados en el exótico Tánger de 1955, a donde llega la heredera Lucy Savage (Juno Temple, 'Maléfica') dispuesta a contraer matrimonio para escapar del férreo control parental. La joven experimentará todo un 'shock' cultural nada más desembarcar en el puerto de la ciudad marroquí, en un periodo convulso de decadencia colonial. Una marroquí (Yumna Marwan) que conoce al detalle los entresijos de los diplomáticos y de los miembros de la alta sociedad le hará de anfitriona. Parte del rodaje se desarrolló en Tarifa (Cádiz), y en el reparto también figura la española Rossy De Palma.

DETRÁS DE SUS OJOS. Día 17. Netflix

Miniserie basada en la novela homónima de Sarah Pinborough, que trata temas como las relaciones de pareja, la obsesión por controlar al otro, la fascinación entre mujeres, el egoísmo y las falsas apariencias. Una mujer (Simona Brown) que se ha refugiado en su hijo desde que su marido se marchó inicia una aventura con su nuevo jefe (Tom Bateman). La situación se complica cuando entabla amistad con la mujer de este, derivando hacia una historia de suspense marcada por las mentiras del matrimonio.

HIERRO. Día 19. Movistar+. Temporada 2

Unos meses después de atrapar al culpable del asesinato de un joven horas antes de su boda, un caso que dejó varias muertes en la aparentemente tranquila isla canaria, a la controvertida jueza Montes (Candela Peña) se le acumula el trabajo. Alguien quiere acabar con Díaz (Darío Grandinetti), el narco que controla el tráfico de drogas en la zona, y el litigio de un matrimonio por la custodia de sus hijas acabará con un nuevo cadáver. Al reparto se suman actores como el hispano-sueco Matias Varela ('Narcos') y Aina Clotet, como su abogada.

TRIBUS DE EUROPA. Día 19. Netflix

Drama postapocalíptico alemán ambientado en un futuro no muy lejano, en el año 2074, pero en una Europa muy diferente a la del presente, que recuerda a la de hace muchos siglos. Después de una misteriosa catástrofe global, el continente ha quedado dividido en pequeños microestados donde viven algunas tribus que luchan por dominar el resto de territorios. Tres hermanos tendrán que pelear por cambiar el destino de esta conflictiva Europa, en la que se combinan la tecnología con una estética más propia de 'Vikingos'.

EL INTERNADO: LAS CUMBRES. Día 19. Amazon Prime Video

La ficción española sigue resucitando viejos éxitos televisivos, como en este 'reboot' de ocho episodios de 'El internado' de Antena 3, que promete el mismo suspense que su predecesora. Es otra escuela, pero con muchos puntos en común con su predecesora, ya que vuelve a estar ubicada en un lugar inaccesible y cerca de un bosque donde, cómo no, volverán a suceder extraños fenómenos. La principal diferencia es que ahora los estudiantes son chicos problemáticos que tienen que soportar una férrea disciplina que recuerda a tiempos pasados. En el reparto figuran jóvenes actores como Asia Ortega ('Les de l'hoquei'), Albert Salazar ('A.K.A.'), Daniel Arias ('Cuéntame'), Daniela Rubio ('La caza. Monteperdido'), Claudia Riera ('Les de l'hoquei'), Paula del Río ('El desconocido'), Gonzalo Díez ('7 días'), Carlos Alcaide ('Libertad'), Sara Balerdi ('La línea invisible') y Francisca Aronsson ('Hotel Paraíso'). Entre los adultos están Natalia Dicenta, Ramiro Blas, Alberto Amarilla, Mina El Hammani y Joel Bosqued.

BIG SKY. Día 23. Disney+ Star

David E. Kelley, el artífice de títulos como 'El abogado', 'Ally McBeal', 'Big little lies' y 'The undoing', volvió a la televisión en abierto (la ABC estadounidense) con este 'thriller' en el que rescató para la pequeña pantalla a Ryan Phillippe. El actor de 'Sé lo que hicisteis el último verano', exmarido de Reese Witherspoon, y Kyle Bunbury ('Así nos ven') interpretan a dos detectives privados que unen fuerzas con la exmujer de él, expolicía, para encontrar a dos hermanas que han sido secuestradas por un camionero en una remota autopista de Montana. Pronto descubren que no son las únicas mujeres desaparecidas en la zona, con lo que podrían enfrentarse a un caso muy complicado.

LA COCINERA DE CASTAMAR. En febrero, fecha por determinar. Atresplayer Premium

Adaptación de la novela homónima de Fernando J. Múñez, que nos transporta al Madrid de 1720. Michelle Jenner se enfrenta a otro papel en una serie de época, después de 'Isabel', 'La Catedral del Mar' y antes del estreno de 'Los herederos de la tierra'. Interpreta a una joven que escapa de un doloroso pasado entrando a trabajar como cocinera en el palacio del viudo duque de Castamar (Roberto Enríquez), con el que pronto congeniará. Pero ni la madre del noble ni el maquiavélico marqués de Soto (Hugo Silva) están dispuestos a que la relación vaya a más.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

THE LADY AND THE DALE. Día 1. HBO. Serie documental que retrata el ascenso y la caída de la empresaria transgénero de los años 70 Elizabeth Carmichael y su revolucionario automóvil The Dale, un vehículo futurista que prometía recorrer 40 kilómetros por litro de combustible.

FIREFLY LANA (EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS). Día 3. Netflix. Estreno. Katherine Heigl ('Anatomía de Grey') regresa a la pequeña pantalla con esta adaptación de las novelas románticas sobre dos amigas que se conocen desde la infancia, Tully y Kate.

MAGNUM. Día 4. Calle 13. Temporada 3. Jay Hernández vuelve a ponerse en la piel del personaje que popularizó Tom Selleck, un encantador detective privado que vive en Hawái, en la mansión de un millonario ausente.

MISS FISHER'S MODERN MURDER MYSTERIES. Día 4. Fox Life. Estreno. En 1964, Peregrine Fisher pasa de tener una vida solitaria e insatisfactoria en una pequeña ciudad a una intrépida carrera como investigadora, apoyada por un grupo de mujeres que la ayudan a seguir los pasos de su famosa tía Phryne.

PEQUEÑAS COINCIDENCIAS. Día 5. Amazon Prime Video. Tercera temporada. Última temporada de la comedia romántica creada y protagonizada por Javier Veiga y su pareja, Marta Hazas.

CIUDAD INVISIBLE. Día 5. Netflix. Estreno. Serie fantástica brasileña, creada por el director Carlos Saldanha. Mientras investiga un asesinato, un detective queda atrapado en una batalla entre el mundo visible y un reino subterráneo.

VITALS. Día 7. HBO. Serie documental del director Fèlix Colomer, la primera en catalán de la plataforma. A lo largo de tres capítulos de 50 minutos, retrata el día a día en el Hospital Parc Taulí de Sabadell durante uno de los momentos más duros de la pandemia.

MIRAGE. Día 8. AMC. Estreno. Serie franco-germano-canadiense. La vida de Claire (Marie-Josée Croze, 'Jack Ryan'), una mujer que ha empezado de cero en Abu Dhabi junto a su hijo y su esposo, se tambalea cuando descubre que su primer marido (Clive Standen, ‘Vikingos), al que daba por muerto, está vivo.

NUDES. Día 9. Sundance. Drama de 10 episodios que cuenta, a través de las historias de tres adolescentes, la importancia de preservar la intimidad en la era de las redes sociales, y las consecuencias personales y legales de compartir un desnudo en internet.

THE SPLIT. Día 9. Filmin. Temporada 2. Regresa la serie de la BBC sobre una una familia de abogadas, especializadas en divorcios, que trabajan para dos bufetes rivales.

LEO MATTEI. Día 9. Calle 13. Estreno. Serie francesa protagonizada por Jean-Luc Reichmann, en el papel del comandante Mattei, que dirige una unidad especializada de la policía de París: la Brigada de Menores.CAPITANI. Día 11. Netflix. Estreno. El inspector Luc Capitani investiga la misteriosa muerte de una adolescente en un pequeño pueblo de Luxemburgo donde todo el mundo oculta secretos.

EN LOS BOXES. Día 15. Netflix. Estreno. Comedia protagonizada por el humorista Kevin James, en el papel del curtido jefe de un equipo de NASCAR, que choca con los 'millenials' que quieren modernizar su taller.

RESIDENT ALIEN. Día 15. SyFy. Estreno. Comedia fantástica que adapta el cómic homónimo creado por Peter Hogan y Steve Parkhouse para Dark Horse Comics. Debido a un accidente, un extraterrestre se ve obligado a hacerse pasar por médico en un pueblo pequeño.

PRODIGAL SON. Día 15. TNT. Temporada 2. El psicólogo forense Malcolm Bright (Thomas Payne) no solo ha aprendido su profesión en los libros. Su padre, Martin Whitly (Michael Sheen), es el asesino en serie conocido como El Cirujano, al que le debe toda su sabiduría sobre cómo funciona la mente criminal.

STANLEY, RETRATO DE UN CRIMINAL. Día 16. Filmin. Estreno. Miniserie sobre la vida de Stanley Hillis, uno de los criminales más populares de los Países Bajos en los años 90, ladrón de bancos y narcotraficante. Su misteriosa muerte en el 2011, cuando fue liquidado ante la presencia de la policía holandesa, sigue siendo un enigma a día de hoy.

FOR LIFE: CADENA PERPETUA. Día 17. AXN. Temporada 2. Serie inspirada en la historia real de Isaac Wright JR., producida por Curtis '50 Cent' Jackson. Un prisionero se convierte en abogado para defender a otros reclusos mientras lucha por revocar su propia e injusta condena.

PARA TODA LA HUMANIDAD. Día 19. Apple+. Temporada 2. La serie de Ronald D. Moore ('Battlestar Galactica', 'Outlander') salta ahora a 1983, y plantea la militarización de la NASA en la lucha por la carrera espacia entre EEUU y la Unión Soviética.

CHICAGO PD. Día 19. Calle 13. Temporada 8. El trabajo de la exclusiva Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía de Chicago.

LEY Y ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES. Día 19. Calle 13. Temporada 22. Regresa la veterana producción policiaca protagonizada por la actriz Mariska Hargitey. La unidad vuelve a encargarse de casos delicados, desde crímenes sexuales y de abuso infantil hasta asesinos en serie.

CON AMOR, VICTOR. Día 23. Disney+ Star. Estreno. Ambientada en el mundo de 'Con amor, Simon', la película original del 2018, la serie narra el viaje de autodescubrimiento de Víctor, un nuevo alumno del instituto Creekwood High School que se enfrenta a conflictos en casa, problemas de adaptación a una nueva ciudad y a su propia orientación sexual. Cuando la situación se vuelve insoportable, se hace amigo de Simón para que lo ayude a superar los sinsabores de la vida en el instituto

MA PA. Día 23. Filmin. Estreno. Cuando su novia y madre de su hija de seis meses muere inesperadamente, un joven berlinés descubre qué supone ser padre soltero en el siglo XXI.

FANTASMAS. Día 26. Movistar Seriesmanía. Estreno. Serie de seis episodios de la BBC sobre un grupo de fantasmas de diferentes épocas que hará lo imposible por echar a los nuevos inquilinos de su mansión: una joven pareja que ha heredado la casa y quiere convertirla en hotel. Creada y protagonizada por los responsables de las premiadas series 'Yonderland' y 'Horrible Histories'.

PENNYWORTH. Día 28. Starzplay. Temporada 2. Continuación de las aventuras de juventud del mayordomo de Bruce Wayne (Batman) en los bajos fondos de Londres. Un año después, Inglaterra se ve envuelta en una devastadora guerra civil con la poderosa y neofascista Raven Union que lidera Lord Harwood y que amenaza con controlar todo el país.