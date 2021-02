Sky difunde la primera imagen de Kenneth Branagh 'convertido' en Boris Johnson

Sky ha publicado la primera imagen del actor Kenneth Branagh caracterizado como el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, en la serie 'This Sceptred Isle', que cuenta los primeros meses de la pandemia en el país. La estrella británica aparece prácticamente irreconocible como Johnson, de 56 años, según informa la revista Variety.

