Sophie Turner desvela el final de 'Juego de tronos'

Los fans de 'Juego de tronos' llevan tiempo especulando sobre el final de la exitosa serie, imaginando miles de teorías acerca de quién ocupará el codiciado Trono de Hierro y cómo terminará el enfrentamiento de los habitantes de Poniente con los temibles caminantes blancos. Un secreto que en la HBO guardan bajo llave hasta que el próximo 14 de abril comiencen a emitirse los últimos seis episodios... A pesar de que una de las actrices de la aclamada producción ha confesado que no ha sido capaz de mantener la boca cerrada.

Sophie Turner, que da vida a Sansa Stark en la ficción basada en las novelas de R. R. Martin, ha desvelado en una entrevista con la revista 'W Magazine' que le ha contado el final de la serie a "unas cuantas personas".

TOTALMENTE SOBRIA

"Soy tan mala guardando secretos.... No creo que la gente me cuente ningún secreto nunca más porque saben que no sé guardarlos", se ha justificado la intérprete. Ante la sorprendente revelación, el periodista le preguntó si se fue de la lengua estando borracha, algo que la actriz ha negado.

"Fue como: 'Si quieres saberlo, te lo digo'. Pero era gente que conozco, no aleatoria. Son personas que sé que guardarán el secreto", ha seguido explicando Turner. De aquí a mayo, cuando se prevé que finalice la octava y última temporada, veremos si es así.