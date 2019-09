«Tanya le ha dedicado su vida a Pablo porque es inocente»

En el corredor de la muerte ha sido un trabajo especial para Marisé Álvarez, ya que junto a Miguel Ángel Silvestre protagoniza esta serie. La actriz puertorriqueña interpreta a Tanya, la mujer de Pablo Ibar. No solo por el papel de esta mujer que ha luchado contra viento y marea y que nunca ha dudado de la inocencia de su pareja, sino también porque la intérprete llegó al rodaje justo tras haber sufrido un grave accidente de coche. «Pensaba mucho en Tanya. Si ella ha podido todos estos años ser tan valiente, yo también tenía que sacar esa garra», confiesa la actriz con su melosa y cariñosa voz y su marcado acento caribeño.

—El accidente fue un gran susto.

—Sí, estaba en Medellín (Colombia) y se volcó el bus en el que viajábamos. Me afectó todo el lado derecho de la cara, me tuvieron que hacer cirugía y todavía tengo fracturas internas que se irán sanando poco a poco. Y a la semana tenía que estar en España para ensayar En el corredor de la muerte. Pero pensaba mucho en Tanya. Si ella ha podido todos estos años ser tan valiente, yo también tenía que sacar esa garra, me pongo hielo y... ¡adelante!

—Tanya también es de Puerto Rico, como usted. ¿Conocía el caso?

—Ella es nacida en Miami de padres puertorriqueños, pero yo no conocía el caso. Una amiga me contó que había escuchado un podcast de la historia, y ahí empecé a investigar y me volví loca estudiándolo todo, y a través de Nacho Carretero pude hacer el acercamiento a Tanya.

—¿No se planteó hablar con ella?

—Me hubiese encantado. Pero en la producción nos pidieron que tuviéramos distancia, que el caso estaba pasando justo en ese momento.

—¿Comprende la actitud que tomó Tanya, que se ha mantenido al lado de Pablo e incluso se ha casado con él estando en la cárcel, en vez de intentar rehacer su vida?

—Por eso pienso que Pablo tiene que ser inocente. Una mujer entonces tan joven toma una decisión tan brava y valiente y le dedica su vida con tanto compromiso porque él es inocente.

—Es un trabajo que habrá tenido una gran carga emocional para todos por la historia real que hay detrás.

—El compromiso ha sido total y nos tocó mucho emocionalmente. Compartíamos toda noticia que salía del caso, intercambiábamos lo que pensábamos y lo que nos cuestionábamos, había una energía muy poderosa entre todo el equipo. Todo eso nos unió mucho y fue muy bonito para que se proyectara en el trabajo. Al final, esta mujer y su familia son los que sostienen a Pablo. Es el amor, que lo puede todo.

—Además, es su debut en España.

—Había hecho una cosa hace tres años, una coproducción con Tenerife, pero era una película puertorriqueña, así que estoy muy contenta. Siempre que he venido me he sentido como en casa, y tenía muchas ganas de trabajar aquí.

—¿Cómo vivió que el jurado ratificara hace unos meses la condena de Pablo Ibar, aunque al final le sustituyeran la pena de muerte por la cadena perpetua?

—Habíamos tenido una mañana de ensayo muy bonita y, cuando nos llegó la noticia de que le habían declarado culpable de nuevo, nos afectó mucho porque todos estábamos muy seguros de que le iban a dejar en libertad. No pudimos continuar con el ensayo. Ni yo misma pensaba en ese momento que pudiera estar tan involucrada emocionalmente. Así que supimos que teníamos la responsabilidad de contar la historia para hacer justicia.

—Tiene mucha química con Miguel Ángel Silvestre. ¿Se conocían con antelación?

—No, pero parece que el destino quería que trabajáramos juntos. Antes de que me saliera este papel, una productora en Puerto Rico me dijo que tenía un guion para mí y que estaban pensando en Miguel Ángel Silvestre para ser el protagonista. Hasta entonces no lo conocía, y a partir de ahí empecé a ver su trabajo en Velvet y en Sense8. ¡Y al mes me llamaron para hacer En el corredor de la muerte con él! Porque la otra película se puso en pausa y no se hizo. Con él he tenido una química muy bonita. Es muy cariñoso y trabajador. Seremos amigos para siempre.

—Ahora ha dejado Puerto Rico y se ha mudado a Los Ángeles.

—Sí, después de terminar el rodaje de En el corredor de la muerte me dieron la oportunidad de grabar un piloto para Showtime con Gael García Bernal de coprotagonista. Se trata de una historia también poderosa dirigida por Jonás Cuarón sobre una familia de emigrantes y estamos a la espera de ver qué pasa con el piloto y si al final se graba toda la serie. Es otra historia importante de contar. ¡A ver si nos atrevemos a hacerlo!

—¿También está basada en un caso real?

—Esta serie está basada en un libro escrito por Karla Cornejo Villavicencio que recoge historias de emigrantes a los que ha entrevistado durante muchos años. Ella viene también de una familia de emigrantes.

—Dice que al irse a vivir a Estados Unidos le está haciendo un homenaje a las mujeres de su familia. Explíquese.

—Es un homenaje a las mujeres de mi familia que se dedicaron a criarnos, a trabajar para el clan, a estar ahí, y que quizá se quedaron con algún deseo de cumplir algún sueño y se sacrificaron por nosotros. Y ahora yo voy a seguir lo que me marca el corazón y me voy a arriesgar porque tampoco soy tan joven, ya no tengo 20 años. Me lanzo a la aventura en nombre de todas ellas, sobre todo, después del susto del accidente.

—Ha sido el último empujón que necesitaba.

—En Puerto Rico dejo todo: mi casa, mi familia, mis amigos y mi trabajo en la compañía Teatro Breve, en la que llevaba trabajando 13 años. Pero cuando te pasa algo así, como lo del accidente, ves que la vida es un suspiro y por eso he decidido lanzarme a la aventura. También esto supone un homenaje para mi madre, que murió, a los 46 años, de un cáncer.