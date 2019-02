TNT une a la directora y al actor de Wonder Woman

El nuevo trabajo conjunto del protagonista masculino y la directora de Wonder Woman no es otra superproducción fílmica, sino una miniserie para una cadena de cable básico: tras colaborar en uno de los grandes éxitos del 2017, el actor Chris Pine y la directora Patty Jenkins se reúnen en I am the night, apuesta fuerte de TNT que hoy se estrena en España (23.05 h.).

En I am the night, que consta de seis episodios, Pine encarna a Jay Singletary, antiguo marine en la guerra de Corea, reportero caído en desgracia. Mientras investiga un asesinato, cruza sus caminos con una joven, Fauna Hodel (India Eisley), que ha viajado del conservador Reno del 1965 a Los Ángeles en busca de su identidad.

Singletary es ficción, pero Hodel existió. La serie se inspira en sus memorias, One day she’ll darken: The mysterious beginnings of Fauna Hodel, increíble historia de una joven que creció al cuidado de una madre negra y creyendo ser mulata, pero en realidad tuvo padres blancos. Fauna descubrió que tenía un abuelo doctor pudiente, George Hodel. Hablamos de otro personaje real y quizá el más tristemente famoso de la serie: según muchos investigadores, fue el hombre que mató en 1947 a la aspirante a actriz Elizabeth Short, más conocida como La Dalia Negra.

I am the night se mueve, no sin ciertos problemas de ritmo, en el terreno de retro-noir angelino de películas como L. A. Confidential y, precisamente, La Dalia Negra, adaptaciones de James Ellroy.