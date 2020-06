Toni Nadal: "Somos demasiado críticos con nuestro país"

Después de 27 entrenando a uno de los deportistas españoles más laureados, su sobrino Rafa Nadal, Toni Nadal acaba de debutar en una nueva faceta, la de presentador de televisión, gracias al programa del canal #0 de Movistar 'La España llena', donde muestra historias inspiradoras de gente que ayuda a los demás.

¿Por qué se lanzó a esta nueva aventura profesional?

Porque, cuando me lo propusieron, las historias me parecieron lo suficientemente interesantes. Para mí era un reto, porque no soy presentador, sino entrenador de tenis. Pero, por norma general, siempre me ha hecho ilusión conocer distintos ámbitos, así que esto me lo llevo como experiencia.

¿Nunca había tenido otra oferta televisiva?

Una vez tuve una de IB3, la tele balear, pero al final no se hizo.

Las historias que aparecen en 'La España llena' son emocionantes, como las de los sanitarios que se han jugado la vida durante la pandemia.

Yo me he emocionado con ellas. Vivimos en un mundo en el que, muchas veces, se da demasiada importancia a ciertas frivolidades y dejamos de lado a gente que realmente aporta a la sociedad. Con este programa he conocido historias de gente extraordinaria que hace cosas no solo para mejorar su vida, sino también las de los demás.

Son historias inspiradoras, como las que hay detrás de muchos deportistas.

En la vida, entiendo que todo aquel que logra destacar en algo, haciéndolo bien y correctamente, debería ser la gente que nos inspirara. Ojalá los deportistas como Iniesta nos inspiraran a todos, sobre todo a los políticos. Porque puedes defender tus ideales siendo correcto, y eso es aplicable a cualquier ámbito de la vida.

El programa destaca cosas como que España es líder en la donación de órganos desde hace 28 años. ¿Cree que los españoles somos muy autocríticos y no resaltamos nuestras virtudes?

Somos demasiado críticos con nuestro país, no con nosotros mismos. Escuchamos en distintos sectores que vivimos en un país que no es democrático y la realidad es que, si has tenido la suerte de viajar por el mundo, te das cuenta de que vivimos en un buen país, donde la gente es bastante correcta, con las excepciones normales. En España hay mucha gente muy válida, lo que pasa es que hemos caído muy alegremente en la crispación y en criticar constantemente a los demás. Y ver a gente como la de 'La España llena' es muy positivo.

¿Cuando entrenaba a Rafa Nadal utilizaba historias de superación como las de 'La España llena' para motivarle?

Siempre utilicé otras historias para motivarle. Porque le entrenaba teniendo presente que lo que pasaba en una pista de tenis no era ajeno a lo que pasaba fuera de ella. Así que tomaba distintos ejemplos de la vida y se los ponía a Rafael. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi sobrino había tenido una lesión y le contaba que Irene Villa sufrió la amputación de las dos piernas y siguió haciendo vida normal. Me gustaba incidir en esos temas porque cuando ves a gente que ha sido capaz de hacer cosas extraordinarias, luego tú te sientes también capaz de hacerlas.

Y hablando de tenis. ¿Qué piensa de que se jueguen los partidos sin público?

Es una situación extraña, pero había que elegir entre no jugar o jugar sin público. Es mejor avanzar en algún sentido, y de esta manera creo que vamos a avanzar un poco.

¿Piensa repetir como presentador de televisión si le llegan más propuestas?

Ya me lo pensaría. Lo que tengo que hacer es seguir con el tenis, que es mi profesión.