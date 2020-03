TVE-1 se la juega con el 'thriller' feminista 'Killing Eve'

Siempre es una buena noticia que una serie como 'Killing Eve', que ha conquistado premios como el Emmy, el Globo de Oro y tres BAFTA y que hasta ahora solo se podía ver en España a través de la plataforma de pago HBO, llegue a la televisión en abierto, como pasará este miércoles 11 de marzo con su estreno en TVE-1 (22.40 horas). Sin embargo, la tele pública se la juega con esta apuesta por una ficción internacional, teniendo precedentes tan potentes como 'Big little lies' y 'El cuento de la criada', que aunque debutaron con éxito en Antena 3 luego no llegaron a cuajar en la cadena. Eso sí, TVE-1 cuenta con la ventaja de no emitir publicidad.

La audiencia de las cadenas generalistas españolas suele ser un hueso duro de roer para las series extranjeras, por mucho prestigio con el que lleguen avaladas bajo el brazo. Y precisamente de reconocimiento, 'Killing Eve' va sobrada, y no solo por los importantes premios conseguidos.

Basada en unas novelas del periodista y escritor británico Luke Jennings, esta ficción de BBC America cuenta como 'showrunner' con Phoebe Waller-Bridge, una de las creadoras de moda gracias al éxito de 'Fleabag' y que, tras incorporarse al equipo de guionistas de 'Sin tiempo para morir', la película número 25 de la saga James Bond, ha fichado en exclusiva con Amazon para desarrollar nuevos proyectos televisivos.

El característico humor negro de la creadora londinense se deja ver en este efectivo 'thriller' feminista que el próximo 26 de abril estrenará su tercera temporada en EEUU, aunque Waller-Bridge se bajara del carro de 'Killing Eve' después de la primera tanda de episodios debido a sus cada vez más numerosos compromisos profesionales, dejando el mando a otra fémina, Emerald Fennell ('Llama a la comadrona').

El gato y el ratón

Dos mujeres que se encuentran a un lado y al otro de la ley toman las riendas de la trama, dando pie a un constante juego del gato y el ratón. Son Eve Polastri (Sandra Oh, 'Anatomía de Grey'), una agente de la Oficina de Seguridad del MI5 británico deseosa de dejar de lado su aburrido trabajo administrativo para entrar en acción como espía, y Villanelle (Jodie Comer), una despiadada y enigmática asesina a sueldo con un estilo de lo más 'chic'.

Sus caminos su cruzarán a raíz del asesinato de un político ruso y quedarán ligados de por vida, debido a la conexión mutua entre ellas, a medio camino entre la fascinación y el rechazo. Los numerosos cadáveres que quedarán en el camino, alguno de ellos fuertemente vinculado a Eve, harán que esta adicción a su enemiga sea todavía más potente, persiguiéndola por media Europa, desde Londres y París hasta Roma y Amsterdam. Y parece que, en la tercera temporada, los encargos criminales de Villanelle la llevarán hasta Barcelona, ya que hace unos meses se pudo ver a Comer rodando en la capital catalana.