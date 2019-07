TVE-1 reúne a José Mota y a Santiago Segura

Tras su ya tradicional especial de Fin de Año en TVE-1 (Retratos salvajes), José Mota vuelve esta noche a animar el verano de la primera cadena estatal con Hoy no, mañana (22.10 horas), programa de humor que tiene como maestro de ceremonias a otro habitual en los veranos de la tele estatal, el polifacético Santiago Segura (A partir de hoy, Viaje al centro de la tele…).

«El mundo está abocado al desastre y lo único que nos puede salvar es la comedia», explicó en la presentación de su nuevo show José Mota. asume la dirección del programa, quien en esta ocasión no se coloca ante la cámara, tal y como ha hecho en sus otros programas: «No se puede estar en misa y repicando, estoy con teatro, una película, preparando una serie… Además, hay que dejar paso a otros compañeros», explicó el conocido actor y humorista.

Isabel Pantoja en el cásting de OT, los enfrentamientos entre Pedro Sánchez y Susana Díaz o José Coronado como el eterno policía de la ficción española son algunos de los sketches a los que dará paso Santiago Segura en Hoy no, mañana, que también ironizará sobre la problemática de las redes sociales que nos abducen o los juegos de poder por conquistar la Moncloa.

El programa contará con seis entregas que, al estar ya grabadas, han recurrido a temas actuales pero de larga duración porque, según Mota, «hay temas sociales y políticos que son de actualidad perenne, para bien o para mal». Para el director es importante tratar estas problemáticas desde la comedia, porque «el humor hace una labor social fundamental, cuando hay más crispación se demandan más programas de humor».

Los sketches darán una amplia visión de lo que pasa en el mundo de hoy: programas y series de televisión, política, redes sociales y las noticias más importantes del año en todos los ámbitos.

«Amiguete, ¿tú te animas a presentar el programa?», le preguntó a Santiago Segura y este aceptó encantado ser «la guinda del pastel». Aunque para el también actor y director «la guinda es la audiencia, y si es poca, todo esto no vale para nada».

Para conseguir más espectadores fieles, Segura contó que proponía «que en cada programa se expulsase a un humorista, un OT del humor, que eso siempre gusta», ironizó el presentador, que reconoce lo difícil que es hacer humor en horario estelar, «sobre todo en el formato de sketches, que es el más complicado».

Para Fernando López Puig, director de contenidos de TVE, «el público es más cruel cuando no le gusta el humor que cuando no le gusta, por ejemplo, un drama». Pero López Puig confía en que algo «tan serio y tan difícil» como la comedia de este «noticiero absurdo» tenga continuidad más allá de la época estival. El directivo dijo que el programa «va a hacer mucho más divertidas las noches de los viernes, se va a hacer un repaso de la actualidad, temas sociales, políticos, de sucesos, etc. Pero también va a tener una lectura más profunda». «Personalmente nos gusta mucho, pero también queremos que le guste al público», añadió.

El programa está codirigido y guionizado por Javier Vicuña (Vaya semanita) e incorpora al imitador Raúl Pérez para sumarse a un equipo formado por veteranos de los sketches de Mota, como Comandante Lara, Mago More, Agustín Durán o Marta González de Vega. Y entre los actores de comedia, nombres tan populares como Paco Collado el Aberroncho, Sayago Ayuso, Maribel Salas, Iker Galartza o Andoni Agirregomezkorta, entre otros. También intervendrán como personajes recurrentes Isidro Montalvo (el coach de la cincha) y el youtuber Salva.