La última entrega de 'Juego de Tronos' se empieza a ver

Se acerca el año 2019 y con su entrada también el estreno de la última temporada de la exitosa serie 'Juego de Tronos' , previsto para la primera mitad de año. Y para ir calentando el ambiente, la revista 'Entertainment Weekly' ha publicado en la portada de su último número una de las primeras imágenes que se han podido ver de la octava entrega: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington) abrazados y vistiendo trajes de un invierno que ya esrtá aquí.

Esta última temporada promete ser la más intensa de todas y según apuntan sus protagonistas se está notando en la cantidad de tiempo y recursos invertidos en el rodaje de las escenas de la producción de HBO. En la revista, Harington afirma que "escenas que habrían sido de un día de rodaje hace cinco años, ahora llevan cinco días. Quieren hacerlo bien, quieren rodar todo de todas las formas posibles para tener opciones".

Emilia Clarke corrobora esta afirmación de su compañero: "Las comprobaciones de cámara llevan más tiempo, los trajes son un poco mejores, se cuida más la peluqería y el maquillaje. Cada elección, cada conversación, cada actitud tiene un aire de 'esto se acaba'.

The first official photo from #GameOfThrones’ final season is here! Get exclusive details on the most impossible finale in TV history in our report from the #GoT set: https://t.co/wjWGa4K2Yr pic.twitter.com/59aFZkCR0U