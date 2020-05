'Valeria', un retrato de la amistad femenina entre 'Sexo en Nueva York' y 'Girls'

En el 2013, la valenciana Elísabet Benavent publicó su primera novela, 'En los zapatos de Valeria', un fresco retrato de la amistad femenina que se convirtió en todo un éxito de ventas. Con ecos de 'Sexo en Nueva York' y 'Girls', la obra estaba protagonizada por una escritora en crisis cuyo matrimonio empezaba a hacer aguas. El tirón del libro, que dio pie a una saga compuesta de otros tres títulos, despertó el interés de Netflix, que este viernes estrena su adaptación televisiva.

Compuesta de ocho episodios, 'Valeria' no es una traslación literal de las novelas a la pantalla, sino que presenta algunas variaciones respecto a los libros, aunque "respeta al cien por cien su espíritu y la historia de los personajes", recalca Benavent, que ha ejercido como consultora creativa de la serie.

La Valeria del título (interpretada por Diana Gómez, 'Sé quién eres', 'El crac') es una joven escritora novel al borde de la treintena que sufre un bloqueo creativo que está repercutiendo en la relación con su marido, Adrián (Ibrahim Al Shami, 'El secreto de Puente Viejo'), más preocupado por su inestabilidad económica que por el mal momento que está pasando su mujer. "Es algo con lo que me puedo identificar porque hace dos años hice muchos 'castings', pero en todos me dijeron que no. Entonces te preguntas si deberías plantearte otra opción, aunque sea algo que no quieras", explica Gómez.

La crisis se complica al cruzarse con Víctor (Maxi Iglesias, 'Velvet'), un seductor que la anima a seguir adelante con el sueño de publicar su libro. "Pero Víctor no solo es un chico guapo, tiene que ser muchas más cosas para que Valeria se fije en él en ese momento vital. Es alguien que la estimula, muy seguro de sí mismo, y de ahí vienen las comparaciones con su marido", puntualiza Gómez. "Les falta comunicación", reflexiona Al Shami respecto a los problemas matrimoniales.

Madrid, protagonista

Las que también la apoyan a seguir adelante en su carrera como escritora son sus amigas, interpretadas por tres actrices no demasiado conocidas: Lola (Silma López) es "la impulsiva y hedonista" traductora desinhibida con el sexo; Nerea (Teresa Riott), la abogada "pragmática" y lesbiana que trabaja para sus padres, a los que todavía no les ha contado que le atraen las mujeres, y Carmen (Paula Malia), "la romántica del grupo, insegura y experta en malinterpretar señales" que aporta los toques de comedia. La quinta protagonista es la ciudad de Madrid, muy presente en los capítulos.

"El gran amor amor de esta serie son las cuatro amigas. Todo lo que le pasa a una puede inspirar o influir en las otras", subraya Gómez sobre una ficción que apuesta, como los libros, por resaltar la cotidianidad, también a la hora de abordar el sexo. En 'Valeria' hay escenas tórridas en el puesto de trabajo o en la calle, pero también se finge algún orgasmo. "Teníamos muy claro que las escenas de sexo tenían que ser lo más naturales posible, quitándole las cortinillas hollywoodienses, que las odio. No había que añadir demasiada poesía a algo que es natural", remarca Benavent, que destaca que se haya puesto el foco en el placer femenino. "No se plantea a la mujer como el objeto del deseo, sino que es la mujer la que desea".