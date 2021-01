Verónica Echegui: "En la interpretación no siempre eliges hacia dónde va tu carrera"

A Verónica Echegui (Madrid, 1983) le ha tocado el papel de la única española en '3 caminos', la serie de Amazon Prime Video que narra la aventura por la ruta jacobea de cinco personajes de distintas nacionalidades en tres tiempos diferentes. Aunque la actriz que se dio a conocer en 'Yo soy la Juani', de Bigas Luna, se pasa gran parte del metraje hablando en inglés con algunos de sus compañeros, algo a lo que ya está acostumbrada, después de trabajar en series como 'Trust', con Donald Sutherland y Hilary Swank, y 'Fortitude', con Dennis Quaid. Aunque sigue muy activa en España: después de 3 caminos?, ha rodado la película Donde caben dos? y está nominada a los Goya por Explota explota?.

Su personaje, Raquel, es la más extrovertida del grupo.

Raquel es entusiasta, hedonista, disfrutona, a veces un tanto inconsciente e irresponsable, y tiene una energía que arrasa, para bien o para mal.

La relación que establece con Yoon Soo (Alberto Jo Lee), el personaje coreano, representa muy bien las diferentes fases por las que atraviesa una pareja.

Me parece un buen mensaje que lanzar, un buen ejemplo de que una relación de amor se puede convertir en una amistad, aceptando al otro y reconociendo que las cosas, a veces, no son como uno quiere, sino que se transforman en otra.

¿Había hecho el Camino de Santiago antes del rodaje?

El octubre anterior a que me ofrecieran la serie estuve a punto de hacerlo, pero al final no pude. Y ahora tengo más motivos para hacerlo.

¿El rodaje, recorriendo la ruta jacobea, le ha cambiado?

Sí que he notado cambios y he aprendido muchas cosas. Primero, de mis compañeros, con los que ha surgido una bonita amistad. En muy poco tiempo, hemos conocido cosas que normalmente solo sabes de amigos de hace muchos años. Hemos descubierto nuestras luces y nuestras sombras, las hemos hablado, las hemos enfrentado, y he aprendido de mí, porque ellos me han servido de espejo. Y luego, como tuvimos que parar por la pandemia, la segunda etapa del rodaje la vivimos conscientes de la suerte de estar vivos, de tener salud y de poder seguir trabajando, lo que nos ayudó a interiorizar aún más los mensajes del Camino.

¿Qué mensajes?

Yo creo que esos mensajes tienen que ver con lo fundamental en la vida, que es disfrutarla. Y que no hay que tomarse las cosas tan a la tremenda, no hay que darle importancia a los problemas que no la tienen.

Su personaje lucha por conseguir su sueño, a pesar de los obstáculos. ¿Se sintió identificada con ella, como cuando mintió para conseguir el papel en 'Yo soy la Juani', diciendo que era del extrarradio de Madrid?

Me sentí identificada en sus tres momentos vitales. Todos los personajes sirven para aprender, y no creo que lleguen por casualidad. Me tocaban mucho sus ganas de comerse el mundo, que yo también tengo y he tenido, aunque es muy distinto hacerlo desde la ambición de que te reconozcan y con toda esa historia de la que ella parte, que lo único que consigue es restarle felicidad porque está obsesionándose con un objetivo que no se cumple. Luego pasa por una época de mucho dolor, con la que también me he sentido identificada. Igual que con el miedo a que no salga lo que yo quiero, a recibir negativas... Porque en mi profesión recibes muchos 'no' y no siempre puedes elegir hacia dónde va tu carrera, no depende solo de ti el trabajar con este o con aquel.

¿Es tan impulsiva como Raquel o se piensa mucho más las cosas?

Depende... Hay algunas veces que le doy bastante a la cabeza, planifico, reflexiono... Pero muchas otras en las que hago y después pienso, y a veces me ha venido bien y otras fatal. En ocasiones actúo directamente por impulso, así que entiendo a Raquel.

Felicidades por su nominación a mejor actriz de reparto en los Goya, por su trabajo en la película musical 'Explota explota'. En el filme también canta, igual que en '3 caminos'.

Muchas gracias! Por eso digo que no creo en las casualidades. 'Explota explota' fue una oportunidad maravillosa para cantar y de repente me llegó '3 caminos' y pensé: ¿Pero qué está pasando? Me lo he pasado muy bien.

¿Había cursado clases de canto?

No, yo solo cantaba en la ducha de mi casa (ríe). Preparando 'Explota, explota' empecé con una coach muy buena, Sara Pérez, que me recomendó el actor Miquel Fernández. Y cuando llegué a '3 caminos' me preparé también con ella.

Se le ve bastante suelta cuando se sube al escenario en la serie. Y durante el Camino se atreve incluso con una canción coreana.

Ahí sí que lo tuve complicado para aprenderme la letra!

La tranquilidad del Camino no le es ajena. Hace años que se fue a vivir al campo.

Hace ya 10 años, y no lo cambio por nada. Con la vida que llevo, la cantidad de actividades y de gente que conozco, con la exposición de este trabajo en el que hay tanto ruido, necesito silencio. Para mí siempre es importante volver a la raíz, a la tierra, y eso me lo da el campo y la naturaleza.

En '3 caminos' habla en castellano, pero se pasa gran parte de los ocho episodios conversando en inglés, un idioma en el que también ha trabajado en el cine y en series como 'Fortitude' y 'Trust'.

Me lo paso muy bien hablando en otros idiomas, es algo que me ha gustado siempre, desde pequeña. Por eso algo que me sedujo de este proyecto fue la posibilidad de trabajar con actores de otros países y de otras culturas, y seguir aprendiendo inglés. Andrea Bosca, que interpreta a Luca es italiano y yo he hecho una película en Italia, así que me encantaba hablar con él en su idioma. La serie iba en un 'pack' demasiado bonito para decir que no.