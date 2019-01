Viraje con acento latino de Magnum para Calle 13

Siguiendo la estela de series como Hawái 5.0, Embrujadas, Dallas, MacGyver, Dallas y Dinastía, la cadena Calle 13 recupera una ficción de otras décadas adaptándola a los nuevos tiempos. Se trata de Magnum, la producción de los años 80 centrada en un exmarine reconvertido en detective privado en las calurosas calles de Hawái que hoy, a las 22.00 horas, vuelve a la acción cambiando a Tom Selleck por el actor californiano de orígenes mexicanos Jay Hernández.

Como en la serie original, el protagonista de este remake que combina acción y humor ejerce de asesor de seguridad en la casa de un millonario ausente, pero aquí se sustituye el personaje del estirado mayordomo Higgins (encarnado por el fallecido John Hillerman) por el de una mujer, el ama de llaves de la propiedad, Juliet Higgins (Perdita Weeks), una atractiva y dominante agente desautorizada del MI6 cuyo segundo trabajo es mantener a raya a Magnum con la ayuda de sus dos perros Doberman.

Cuando Magnum necesita respaldo en un trabajo, recurre a sus amigos de confianza: Theodore TC Calvin (Stephen Hill), expiloto de los Marines que dirige Island Hoppers, un negocio de helicópteros, y a Orville Rick Wright (Zachary Knighton), antiguo artillero de la Marina convertido en empresario de la discoteca de moda y el hombre con más contactos de la isla.

El reparto de este remake en el que no faltarán las míticas camisas hawainas y el Ferrari rojo se completa con el detective Gordon Katsumoto (Tim Kang).

De momento, no hay previsto ningún cameo del Magnum original, Tom Selleck, que actualmente sigue al frente de la serie poliaca Blue Bloods, que protagoniza desde el 2010. «Me preocupaba que la gente me juzgara y comparara con Tom Selleck. Pero sabía que iba a ser parte del proceso. Obviamente el bigote era parte del personaje. Tom Selleck lo llevaba, le funcionó y tuvimos que hacer algo que se sintiera original. Creo que no tener bigote está bien», avanza Hernández.H