'Westworld', afectada por los incendios de California

Los incendios que están arrasando California (EEUU) desde este jueves siguen sin dan tregua. El fuego se ha cobrado ya 31 víctimas mortales y ha obligado a desalojar a unas 300.000 personas, mientras que las autoridades y servicios de emergencias siguen hoy la búsqueda de más de 100 personas desaparecidas en la zona afectada.

Entre la multitud de edificaciones calcinadas se encuentra también Paramount Ranch, el emplazamiento en el que se han rodado películas del Oeste durante años y que ha sido una de las localizaciones más importantes de las dos temporadas emitidas hasta la fecha de 'Westworld', la serie futurista de ciencia ficción de la cadena estadounidense HBO.

NEW: Paramount Ranch in Agoura Hills, Calif., the historic Western town area at where productions including "Westworld" have filmed, burned down Friday in the #WoolseyFire, according to @SantaMonicaMtns https://t.co/M3JzL4R9jT pic.twitter.com/0LfRCsV3jz